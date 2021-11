Soledad Bayona se cansó y emitió un fuerte descargo

sol bayona 1.jpg

“Pero últimamente se empezaron a mezclar los comentarios y opiniones de juicios de valor con mi trabajo y acá sí aparezco yo! Y le pongo un freno y ubico en la palmera a quien sea sin titubear!”, remarcó enérgica.

Y agregó: “Soy artista y no hago arte en algunos lugares sí y en otros no. Soy la misma bailarina intérprete que pone su cuerpo y alma a disposición de lo que vaya a hacer, en un teatro, al igual que en este show de televisión, o en una audición, con una compañía bailando por el mundo y también, por qué no, en un show de noche o evento".

"Todas esas cosas las he hecho siendo siempre genuina y dándolo todo y más, investigando, reinventándome y buscando superarme. Yo bailo con el cuerpo y el corazón, interpretando cada personaje que me toca cuando salgo a la pista en ShowMatch y que elijan creer la mierda que se dice en los programas de televisión es una elección de ustedes y una lástima porque se pierden de sentir libres, como espectadores”, sentenció Bayona.

soledad bayona.jpg

Mario Guerci y Soledad Bayona desafiaron los rumores de romance

Como si quisieran mojarle la oreja a los rumores de romance y triángulo amoroso, ya que la bailarina está en pareja, Mario Guerci y Soledad Bayona se la jugaron y se besaron en la pista de baile de La Academia de ShowMatch.