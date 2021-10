En Editando tele, el ciclo de Net Tv que analiza los medios y el espectáculo, el hermano de Fernando Dente se metió con el polémico clan Montaner acusándolos de contradictorios y ostentosos al referirse al anuncio de la hija de Ricardo Montaner y su marido, entre otras cosas. "Hay algo que pienso de los Montaner hace mucho tiempo y no sé si decirlo. Con todo el respeto del mundo, me parece un tipo maravilloso, súper noble, un gran artista, a los chicos no los conozco, pero tienen una actitud, algo con lo que yo no coincido y no comulgo", sostuvo el periodista argentino.