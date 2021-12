Wanda Nara y su frase letal sobre sí misma

Ahora, mientras trascendió que se mudará de su casa de París a otra, porque el escándalo dejó “malas energías”, la rubia hizo las valijas y se escapó a Milán para visitar su departamento y cerrar negocios antes de volver a nuestro país a pasar las fiestas de fin de año.

En este viaje express sorprendió con una filosa autocrítica: “Fría y calculadora”, escribió mostrando su profundo escote pese a estar muy abrigada por el frío europeo y como palito a China Suárez, asegurando que su venganza fue muy planificada y le salió bien.

Luego agregó: “Mi propia hater”, demostrando que ella no le presta atención a ningún otro comentario negativo.

wanda.jpg

El dramático mensaje de La China Suárez: "No me voy a pegar un tiro"

La China Suárez explotó contra una periodista de Intrusos. La actriz hizo un descargo en su cuenta de Instagram y apuntó contra Paula Varela, panelista del ciclo de las tardes de América TV.

Todo se generó por una información que dio Varela al aire. "La China Suárez le escribió a Eduardo Cruz, el hermano de Penélope y pareja de Eva De Dominici", dijo la columnista.

"Cuando a ella le gusta alguien va al frente, en este caso él no le dio mucha bola", acotó la panelista.

En su cuenta de Instagram, La China Suárez salió a responderle a Paula Varela. "Hasta cuando vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto es abuso. Desmintió categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién ese ese hombre. Dejen vivir. Mira que hay periodistas que se preocupan por averiguar... ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?", sentenció Suárez.

Aunque eso no fue todo. En otro posteo, la actriz expresó: “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”.