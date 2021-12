Dos angelitas se dijeron de todo en el final de LAM

La panelista se emocionó hasta las lágrimas después de ver un compilado con su paso por el programa.

"¿Vos también te emocionaste, Yanina?", advirtió Ángel de Brito.

"Me pasa lo mismo que Andrea. Yo te admiro, me elegiste, y aprendí a hacer televisión con vos", expresó la panelista.

En ese momento, el conductor recordó que ellas tuvieron un fuerte enfrentamiento.

"Lo que me gusta de este final es que terminen mejor ustedes dos", acotó Ángel.

Yanina se disculpó con Taboada, pero dejó en claro que aún tienen que superar sus diferencias.

"Yo te quiero un montón, Andrea. Fuiste con la única con la que no me enojé, a pesar de que en algún momento me agrediste y yo no lo merecía. Vos querías que te pida perdón por algo que no hice. Si querés, te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste", remarcó la panelista.

"Yo a vos no te hubiera lastimado nunca. Capaz en algún momento te contesté mal en Twitter, pero vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola, y yo no te hice nada", siguió Yanina.

Finalmente, Taboada trató de dar un terminado el asunto. "Con tu familia no me metí. Si nos tenemos que sentar a charlar, lo haremos", le propuso. "Cuando quieras, nos sentamos a charlar", sentenció Yanina.