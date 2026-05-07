Las provincias mineras se reúnen para redefinir la estrategia del sector

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, anfitrión de la cumbre, anticipó el alcance de esta nueva etapa durante la apertura de la exposición, que comenzó marcada por las complicaciones climáticas provocadas por el viento Zonda.

Una reunión política y empresarial clave

La Mesa Federal Minera se pondrá en marcha durante una reunión reservada que reunirá a los gobernadores de las principales provincias mineras, junto con representantes de distritos industriales como Córdoba y Santa Fe.

También participarán funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, además de directivos de empresas vinculadas al sector.

Entre los objetivos del nuevo espacio aparecen la coordinación de políticas entre provincias, la necesidad de agilizar aprobaciones vinculadas al RIGI y la planificación de inversiones estratégicas en infraestructura, energía y logística para acompañar el crecimiento de la actividad.

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La apuesta también apunta a evitar una competencia desordenada entre jurisdicciones y promover un esquema integrado que permita compartir proveedores, servicios y capacidades productivas, con impacto en empleo, desarrollo tecnológico y encadenamientos industriales.

En ese marco, los gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, fueron convocados formalmente para “coordinar lineamientos de desarrollo vinculados a la minería”, en un intento por construir reglas comunes y ampliar la participación de provincias que, aun sin yacimientos, pueden aportar valor industrial y logístico.

El antecedente de Canadá

La idea de crear una Mesa Federal Minera comenzó a tomar forma durante la participación argentina en la PDAC 2026, la principal feria minera del mundo realizada en Canadá.

Allí coincidieron funcionarios nacionales, gobernadores, empresas y representantes de organismos estratégicos, quienes avanzaron en la necesidad de pasar de mesas sectoriales, como las del litio o el cobre, hacia un esquema más amplio y coordinado.

Por Mendoza participó la vicegobernadora Hebe Casado, junto a representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y otros actores del sector.

Durante esas reuniones también se discutieron estrategias para fortalecer la red de proveedores, capacitar mano de obra y mejorar la infraestructura necesaria para proyectos de gran escala.

La formalización de la Mesa Federal Minera buscará así consolidar una mirada regional del desarrollo minero argentino, dejando atrás una lógica fragmentada por provincias.

Acto oficial y expectativa por la continuidad de la feria

Tras la reunión privada, de la que participarán unas 80 personas, las autoridades nacionales, provinciales y empresarios encabezarán el acto oficial por el Día de la Minería.

En paralelo, la organización evaluará durante la jornada las condiciones climáticas y el estado del predio para definir la continuidad de las actividades abiertas al público y de la exposición comercial prevista para la tarde.