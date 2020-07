El deporte y la pandemia: diez mil familias del tenis piden volver a trabajar

Los clubes de tenis de la pcia de Buenos Aires necesitan abrir.

El tenis está ante un escenario: el país vs AMBA y pronto podría ser el país vs Provincia de Buenos Aires. Los funcionarios de CABA (con Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli a la cabeza) y la Asociación Argentina de Tenis (AAT), representados por su presidente, Agustín Calleri (vía zoom, desde Córdoba) y Mariano Zabaleta (vicepresidente) tuvieron una reunión calificada como exitosa y se prevé un pronto regreso a la actividad en este distrito. En cambio, en la Provincia de Buenos Aires, la cosa es bien distinta. También existió un encuentro con el Subsecretario de Deportes, el doctor Javier Lovera, pero el resultado no fue el anhelado por el mundo del tenis.

En la reunión con Lovera, Zabaleta representó a la AAT y no le permitieron hacerlo, vía zoom, a Agustín Calleri. Algunos sostienen que tenían temor a que la conversación fuese grabada.

Lo cierto es que el tenis amateur está lejos de regresar a la actividad en la Provincia más importante del país y, a la vez, con más casos de coronavirus de la Argentina. La explicación oficial la entregó el ministro de Salud de ese distrito, Daniel Gollan, en A24, en diálogo con Maxi Montenegro: “Todo jugador de tenis agarra la pelota, se seca la nariz y la pelota va al otro jugador o al chico que alcanza las pelotas…hay que tener cuidado”, señaló el hombre más importante del área de salud de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta de FADEM (Frente Argentino del Deporte en Movimiento) no tardó en llegar: “le pedimos, por favor, al Ministro de Salud, que se informe correctamente acerca del protocolo aprobado, a nivel nacional, de la AAT. Menciona a “los chicos que pasan las pelotas, ball boys” y le comentamos que eso es en torneos profesionales y no en prácticas amateurs ni clases de tenis. Nuestro protocolo contempla que solo el profesor toca las pelotas con la mano (los alumnos solo la golpean con las raquetas) y entre dos aficionados cada uno usa 3 pelotas con su nombre o marca para diferenciarlas (Pedro usa y toca las pelotas marcadas que tienen escritas la “P” y Juan las que tienen la “J”)”, dice un fragmento del comunicado que nuclea a centenares de profesores de tenis, triatlón, deportes de contacto, educación física, paddle, natación y running.

La coordinadora de FADEM, Daniela Belero, dijo a Ovación 24: “somos 10.000 familias de la Provincia de Buenos Aires, que necesitamos volver a trabajar. Incluyo encordadores, profes, fabricantes de polvo de ladrillos, buffeteros, administrativos, cancheros, muchos de los cuales no cobran IFE ni ninguna ayuda del gobierno porque su trabajo es informal”.

Belero agrega que pidieron “una reunión con Lovera y los dirigentes de la AAT” para plantear la necesidad de volver a trabajar después de más de 4 meses. “Allí vamos a llevar documentación en la que está demostrado que el “tenis es una actividad de bajo riesgo, inferior a hacer las compras, salir a caminar o sentarse en la sala de espera de un médico”, agrega.

Desde FADEM se preguntan “si habilitaron las peluquerías, ¿por qué a nosotros no? Los clubes están siendo saqueados, les roban las bombas de agua, las luces led, si seguimos así, muchos van a tener que cerrar”, argumentan.