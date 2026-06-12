Juan Bautista Roig tiene 23 años, sufrió un violento robo, salió adelante y hoy su historia se hizo viral

Pero más allá de los números, Roig asegura que el verdadero motor detrás de su crecimiento siempre estuvo relacionado con el aprendizaje y la posibilidad de conocer nuevas realidades.

Durante los últimos años recorrió más de 30 países, una experiencia que, según cuenta, le permitió conocer emprendedores, empresarios y profesionales de distintas culturas, ampliando su mirada sobre los negocios y el mundo laboral actual.

"Viajar me ayudó a entender cómo piensan las personas en otros lugares, cómo trabajan y qué oportunidades existen más allá de las fronteras", sostuvo.

Su actividad en redes sociales también contribuyó a ampliar su alcance. Actualmente reúne una importante comunidad digital,más de 400 emprendedores de distintos países , con quienes comparte experiencias vinculadas al emprendimiento, el trabajo remoto, la productividad y el desarrollo personal.

Lejos de presentarse como un caso de éxito instantáneo, reconoce que también atravesó momentos complejos. Cuando su empresa atravesaba un el mejor momento económico, sufrió un dramático robo en el que perdió todo, y lejos de victimizarse o quedarse con los brazos ctuzados, se obligó a reconstruir parte de su proyecto, para salir adelante y lo hizo de gran manera.

“Me robaron todo. Fue el peor momento de mi vida y creía que no iba a poder cumplir mis sueños pero enfocado y mirando para adelante lo logré y ahora puedo dar trabajo a la gente que lo necesita”, explicó.

Además, esa traumática experiencia, asegura, reforzó una de las enseñanzas que más repite entre quienes siguen su trabajo: la importancia de desarrollar habilidades y valores que permitan volver a empezar cuando las circunstancias cambian.

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Actualmente, además de dirigir su agencia, participa en la formación de una comunidad internacional de emprendedores interesados en los negocios digitales, el networking y las nuevas formas de trabajo que ofrece la economía global.

Con apenas 23 años, Roig representa una generación que encontró en la tecnología y en la conectividad una herramienta para construir proyectos sin depender de una ubicación física específica. Mientras continúa viajando y expandiendo sus iniciativas, ya proyecta nuevos desafíos vinculados al mundo empresarial y al fitness, una de sus grandes pasiones.

"Muchas de las cosas más valiosas que aprendí no vinieron de una universidad, sino de las personas que fui conociendo en el camino", indicó este viajado y capaz joven.

La clave para él sigue siendo la misma que lo impulsó desde sus primeros pasos: mantener la curiosidad, rodearse de personas con objetivos similares y animarse a pensar en grande.

Por eso, el fututo también es desafiante: quiere viajar a China durante 2027 para lanzar su primera marca vinculada al mundo del fitness, una de sus grandes pasiones.