La terrible denuncia de una mujer a su pareja: le pegó e intentó asfixiar con una almohada a su hijo de cuatro años

el-episodio-ocurrio-en-la-localidad-de-la-aurora-en-la-provincia-de-santiago-del-estero-foto-google-street-view-YX3Z4S6OKJCWFJDT3FRNISJENE El episodio ocurrió en la localidad de La Aurora, en la provincia de Santiago del Estero. (Foto: Google Street View)

De acuerdo con su testimonio, Morales intentó agredir a un niño de cuatro años. Cuando la hermana del menor intervino para protegerlo, el acusado habría colocado una almohada sobre el rostro del pequeño e intentado asfixiarlo.

La situación generó una fuerte preocupación entre los investigadores, que ahora buscan determinar las circunstancias exactas del episodio y reunir pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Un año de violencia y amenazas

La víctima aseguró que los ataques no fueron hechos aislados. Según manifestó ante las autoridades, durante el último año sufrió distintos episodios de violencia física, psicológica y amenazas por parte de su pareja.

Sin embargo, explicó que hasta ahora no se había animado a realizar una denuncia formal por temor a represalias. Su declaración permitió activar el protocolo de actuación para casos de violencia de género y derivó en una rápida intervención judicial.

Qué decidió la Justicia

La causa quedó en manos del fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, quien ordenó la inmediata detención de Carlos Iván Morales. El acusado permanece arrestado y será indagado en los próximos días para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

La investigación continúa y la Justicia analiza las pruebas reunidas, además de tomar testimonios para reconstruir los episodios de violencia denunciados por la mujer.