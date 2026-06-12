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La terrible denuncia de una mujer a su pareja: le pegó e intentó asfixiar con una almohada a su hijo de cuatro años

El hombre fue identificado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La víctima aseguró que los ataques no fueron hechos aislados.

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Una mujer denunció que su pareja la golpeó e intentó asfixiar a su hijo de 4 años con una almohada. (Foto: Google Street View)

Una mujer denunció que su pareja la golpeó e intentó asfixiar a su hijo de 4 años con una almohada. (Foto: Google Street View)

Un estremecedor caso de violencia de género e intrafamiliar conmociona a Santiago del Estero. Una mujer de 29 años denunció a su pareja por agresiones físicas, amenazas de muerte y un presunto intento de asfixia contra uno de sus hijos. Tras su presentación ante la Justicia, el acusado fue detenido.

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La consigna elegida para la jornada es “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. (Foto: Reuters/Cristina Sille)

El hombre fue identificado como Carlos Iván Morales, de 28 años, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El episodio salió a la luz luego de que la víctima se presentara en la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia para relatar una serie de hechos de violencia que, según aseguró, venía sufriendo desde hacía aproximadamente un año.

La mujer contó que el último ataque ocurrió durante la noche del miércoles en la localidad de La Aurora, luego de una discusión relacionada con los gastos de un viaje escolar de los hijos de la familia. Según declaró, Morales se negó a colaborar económicamente y la discusión escaló rápidamente.

En ese contexto, el hombre habría amenazado con matar a toda la familia y luego le propinó una cachetada. En su denuncia, la mujer también relató un hecho aún más grave que habría ocurrido días antes y que involucra a uno de sus hijos.

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El episodio ocurrió en la localidad de La Aurora, en la provincia de Santiago del Estero. (Foto: Google Street View)

El episodio ocurrió en la localidad de La Aurora, en la provincia de Santiago del Estero. (Foto: Google Street View)

De acuerdo con su testimonio, Morales intentó agredir a un niño de cuatro años. Cuando la hermana del menor intervino para protegerlo, el acusado habría colocado una almohada sobre el rostro del pequeño e intentado asfixiarlo.

La situación generó una fuerte preocupación entre los investigadores, que ahora buscan determinar las circunstancias exactas del episodio y reunir pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Un año de violencia y amenazas

La víctima aseguró que los ataques no fueron hechos aislados. Según manifestó ante las autoridades, durante el último año sufrió distintos episodios de violencia física, psicológica y amenazas por parte de su pareja.

Sin embargo, explicó que hasta ahora no se había animado a realizar una denuncia formal por temor a represalias. Su declaración permitió activar el protocolo de actuación para casos de violencia de género y derivó en una rápida intervención judicial.

Qué decidió la Justicia

La causa quedó en manos del fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, quien ordenó la inmediata detención de Carlos Iván Morales. El acusado permanece arrestado y será indagado en los próximos días para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

La investigación continúa y la Justicia analiza las pruebas reunidas, además de tomar testimonios para reconstruir los episodios de violencia denunciados por la mujer.

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