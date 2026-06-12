La grave denuncia de María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Me acosó sexualmente"

Al recordar los cruces que tuvo con Pergolini después de su salida de la productora, Oliván aseguró que nunca llegaron a hablar sobre lo ocurrido y relató cómo fueron esos encuentros: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien. Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema".

"Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", explicó que durante mucho tiempo intentó entender los motivos de determinadas decisiones laborales que la involucraron dentro de Cuatro Cabezas.

Visiblemente movilizada, Oliván explicó por qué decidió hablar públicamente de una experiencia que, según contó, marcó una etapa importante de su vida personal y profesional. "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro. Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas. Cada vez que iba a buscar trabajo después de hacer juicio y ganarlo...", expresó.

Y profundizó sobre el impacto que, según relató, tuvo aquella etapa en su vida y cómo logró reconstruirse con el paso del tiempo: "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Me enamoré, me puse en pareja, quise ser mamá, no pude, después pude... No daba. Esto ya fue, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado. Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'".

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Qué había dicho María Julia Oliván de Mario Pergolini

Las declaraciones que Mario Pergolini realizó sobre la violencia de género en su programa Otro día perdido (El Trece) generaron una inesperada repercusión. En un contexto atravesado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y las movilizaciones de Ni Una Menos en todo el país, sus palabras encontraron una fuerte réplica por parte de María Julia Oliván, quien evocó situaciones de la etapa en la que trabajó bajo su órbita.

La periodista abordó el tema durante una emisión de BorderPeriodismo, el canal de streaming que conduce. Mientras analizaban el tratamiento mediático del crimen de la adolescente de 14 años, Oliván puso en duda la postura actual de Pergolini y cuestionó la transformación que, a su entender, mostró públicamente con el correr del tiempo.

"Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió un montón de abusos como los que se denuncian y que después mirás lo que hace", señaló antes de compartir al aire un fragmento del ciclo televisivo del conductor. Acto seguido, lanzó un comentario cargado de ironía: "Sí, Mario Pergolini... hace 20 años".

Ese planteo derivó en un intercambio entre los integrantes del programa. Fue entonces cuando el periodista Guillermo Pardini arriesgó una teoría sobre las razones detrás de ese supuesto cambio de perspectiva. "Ahora tiene una hija. Te cambia la mirada, ¿no?", planteó.

Sin embargo, Maria Julia rechazó esa explicación y remarcó que esa situación familiar ya existía durante la época en la que compartieron espacio laboral. "No. Yo trabajé con él cuando ya tenía una hija y no tenía esa mirada".

"El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años", profundizó sus cuestionamientos y reveló que su visión sobre el conductor está marcada por experiencias que asegura haber atravesado en aquellos años.

"No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir", expresó con firmeza.

En otro tramo de su intervención, Oliván consideró que quienes afirman haber cambiado conductas del pasado también deberían reconocer sus errores ante las personas afectadas: "Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'".

Finalmente, cerró su intervención con una frase directa dirigida a Pergolini, dejando en claro que nunca recibió ese gesto de su parte: "Yo me lo crucé y nunca me dijo nada".