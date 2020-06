Gustavo Fernández fue durísimo con la organización de US Open por dejar afuera el tenis adaptado

La vuelta del circuito ATP fue una de las noticias más destacadas de las últimas horas. Primero la confirmación de la disputa del US Open, y luego el regreso de varios Masters 1000. Sin embargo, el argentino Gustavo Fernández, multiple campeón

"Decepcionado enormemente de que @usopen nos deje afuera del torneo. No hubo consulta con los jugadores, ni de parte del torneo, ni de parte de @ITFWheelchair. Otra muestra más de la falta de importancia y respeto que se tiene por lo que hacemos", escribió, con angustia, el Lobito Fernández en Twitter.

Y agregó: "Somos deportistas profesionales y nosotros actuamos todos los dias como tal. Aparte de eso, que todos sabemos lo complejo y demandante que es ser deportista profesional, luchamos dia a dia por el crecimiento del deporte. Esto es una cachetada muy grande a nosotros. Es molesto no ser tenido en cuenta de ningún modo, es mucha la impotencia de no tener ni voz ni peso de ninguna forma. Que nuestro futuro sea decidido por gente que no entiende lo que hacemos, es inaceptable".

Otro que mostró su descontento por esta discriminación fue el número 1 del mundo en la categoría Quads (es para jugadores que presentan un mayor grado de discapacidad con daños en, al menos, tres extremidades), el australiano Dylan Alcott, quien en su cuenta de Twitter disparó con munición gruesa: "Acabo de saber que el US Open se disputará SIN tenis en silla de ruedas. Los jugadores no han sido consultado. Creía haber hecho lo suficiente para clasificarme: dos veces campeón y número uno mundial. Pero desafortunadamente me perdí lo único que importaba, poder caminar. Desagradable discriminación".

Just got announced that the US Open will go ahead WITHOUT wheelchair tennis.. Players weren’t consulted. I thought I did enough to qualify - 2x champion, number 1 in the world. But unfortunately I missed the only thing that mattered, being able to walk. Disgusting discrimination