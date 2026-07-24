Tiene 22 años, jugó el Mundial, lo detuvieron y dio positivo para cocaína

Como consecuencia de las infracciones, la Policía suspendió por seis meses la licencia internacional de conducir de Volpato, por lo que no podrá manejar en el estado de Nueva Gales del Sur. Además, recibió una multa por el exceso de velocidad.

El caso generó una fuerte repercusión porque Volpato fue uno de los integrantes del plantel australiano que disputó el Mundial 2026. Participó en tres de los cuatro partidos de los Socceroos, que avanzaron hasta los dieciseisavos de final, donde quedaron eliminados por Egipto en la definición por penales. De haber superado esa instancia, Australia se habría cruzado con la Selección Argentina.

Nacido en Australia y con ciudadanía italiana, Volpato había representado a las selecciones juveniles de Italia, pero antes de la Copa del Mundo decidió cambiar de federación y aceptar el llamado del seleccionado australiano, luego de esperar sin éxito una convocatoria de la Azzurra.

Tras conocerse la noticia, Football Australia confirmó que ya tomó contacto con el futbolista. "Hemos estado en comunicación con el jugador, continuaremos monitoreando la situación y le brindaremos apoyo durante este proceso", señalaron desde la federación en un comunicado.

Ahora, el futuro deportivo del joven mediocampista quedó rodeado de incertidumbre. Todo dependerá del resultado definitivo del análisis toxicológico, que confirmará o descartará el positivo inicial y podría tener consecuencias tanto judiciales como deportivas para uno de los futbolistas australianos con mayor proyección internacional