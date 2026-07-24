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Tiene 22 años, jugó el Mundial, lo detuvieron y dio positivo para cocaína

Del sueño mundialista a un caso policial: el drama jugador de 22 años que dio positivo para cocaína. Entérate.

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Tiene 22 años, jugó el Mundial, lo detuvieron y dio positivo para cocaína

El Mundial 2026 volvió a quedar salpicado por un escándalo, aunque esta vez lejos de las canchas. Cristian Volpato, una de las jóvenes figuras de la selección de Australia, quedó en el centro de la polémica luego de ser detenido dos veces en la misma noche por la Policía de Sídney. Lo que comenzó como un control por exceso de velocidad terminó con un presunto resultado positivo por cocaína, un caso que sacude al fútbol australiano.

El mediocampista ofensivo de 22 años, que actualmente juega en Sassuolo de Italia, fue interceptado por primera vez cerca de las 23 mientras conducía un BMW Coupé sobre el puente Anzac. Según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, circulaba entre 86 y 94 kilómetros por hora en una zona donde el límite permitido era de 60 km/h. En esa oportunidad superó sin inconvenientes el test de alcoholemia y pudo continuar su marcha.

Sin embargo, apenas dos horas después volvió a ser detenido en el mismo sector, esta vez por una infracción todavía más grave. De acuerdo con la investigación, Volpato manejaba a 109 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad permitida. Fue entonces cuando los agentes decidieron realizarle un control de drogas en la vía pública.

El resultado preliminar habría dado positivo para cocaína, aunque el caso todavía no está cerrado. Las autoridades tomaron una segunda muestra de fluido oral, cuyo análisis será el que determine de manera definitiva si el futbolista había consumido esa sustancia antes de conducir. Mientras tanto, la investigación continúa abierta.

Como consecuencia de las infracciones, la Policía suspendió por seis meses la licencia internacional de conducir de Volpato, por lo que no podrá manejar en el estado de Nueva Gales del Sur. Además, recibió una multa por el exceso de velocidad.

El caso generó una fuerte repercusión porque Volpato fue uno de los integrantes del plantel australiano que disputó el Mundial 2026. Participó en tres de los cuatro partidos de los Socceroos, que avanzaron hasta los dieciseisavos de final, donde quedaron eliminados por Egipto en la definición por penales. De haber superado esa instancia, Australia se habría cruzado con la Selección Argentina.

Nacido en Australia y con ciudadanía italiana, Volpato había representado a las selecciones juveniles de Italia, pero antes de la Copa del Mundo decidió cambiar de federación y aceptar el llamado del seleccionado australiano, luego de esperar sin éxito una convocatoria de la Azzurra.

Tras conocerse la noticia, Football Australia confirmó que ya tomó contacto con el futbolista. "Hemos estado en comunicación con el jugador, continuaremos monitoreando la situación y le brindaremos apoyo durante este proceso", señalaron desde la federación en un comunicado.

Ahora, el futuro deportivo del joven mediocampista quedó rodeado de incertidumbre. Todo dependerá del resultado definitivo del análisis toxicológico, que confirmará o descartará el positivo inicial y podría tener consecuencias tanto judiciales como deportivas para uno de los futbolistas australianos con mayor proyección internacional

En pocas palabras

  • Fútbol Australiano: Cristian Volpato, jugador de 22 años, dio positivo en un control de cocaína.
  • Detención Policial: Fue detenido dos veces en una noche por exceso de velocidad en Sídney.
  • Consecuencias: Su licencia de conducir fue suspendida por seis meses y se investiga el consumo de drogas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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