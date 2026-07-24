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En medio de la incertidumbre global, el riesgo país registra su mayor suba semanal en casi tres meses

El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 445 puntos básicos y marcó su nivel más alto desde el 11 de junio. La presión de un escenario internacional más adverso y las señales de debilidad de la economía local impactaron sobre los bonos y las acciones argentinas.

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El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 445 puntos básicos y marcó su nivel más alto desde el 11 de junio. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 445 puntos básicos y marcó su nivel más alto desde el 11 de junio. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a subir este viernes y se ubicó en 445 puntos básicos, su valor más alto desde el 11 de junio. El índice elaborado por J.P. Morgan acumuló un incremento de 26 puntos en la semana, equivalente a una suba del 6,2%, la mayor desde fines de abril y la más importante de los últimos tres meses.

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El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba hasta los 421 puntos básicos este viernes. (Foto: archivo)

El avance del indicador se produjo en una jornada marcada por un mayor nivel de incertidumbre en los mercados internacionales, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad que afectó a las principales bolsas del mundo. A ese escenario se sumaron datos locales que reflejan una desaceleración del consumo y de la confianza de los consumidores.

Bonos y acciones operaron en baja

La presión sobre los activos argentinos también se trasladó al mercado de deuda. Los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas y registraron pérdidas de hasta 0,5% entre los Globales, mientras que los Bonares y Globales retrocedieron, en promedio, alrededor de 0,3%.

Las acciones tampoco escaparon a la tendencia negativa. El índice S&P Merval cayó cerca de 0,8% y se ubicó en torno a los 3,29 millones de puntos. Entre las empresas con mayores bajas se destacaron Metrogas, con una caída de 3,2%, Loma Negra, con un descenso de 2,5%, e YPF, que perdió 1,5%.

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La presión de un escenario internacional más adverso y las señales de debilidad de la economía local impactaron sobre los bonos y las acciones argentinas. (Foto: archivo)

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaron en terreno negativo. Las principales bajas correspondieron a Satellogic, que retrocedió 6,3%, seguida por Loma Negra, Banco Macro, Pampa Energía e YPF.

Los mercados internacionales mostraron un comportamiento dispar. Mientras el índice Dow Jones avanzó 0,3%, el Nasdaq cayó 0,6% por la incertidumbre vinculada al conflicto en Medio Oriente y las dudas que persisten sobre el desempeño del sector tecnológico.

El petróleo vuelve a presionar y crece la incertidumbre por los combustibles

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo, que superó los U$S 100 por barril por primera vez desde mayo. Sin embargo, el mercado teme que ese valor no represente un techo, sino el punto de partida de nuevas subas si se profundizan las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Las proyecciones de algunos analistas no descartan que el crudo alcance los U$S 120 por barril en caso de una mayor escalada militar. De concretarse ese escenario, el precio acumularía un incremento del 36% respecto de la cotización registrada antes del inicio del conflicto.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo, que superó los U$S 100 por barril por primera vez desde mayo. (Foto: archivo)

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo, que superó los U$S 100 por barril por primera vez desde mayo. (Foto: archivo)

La evolución del petróleo vuelve a poner el foco sobre el precio de los combustibles en la Argentina. YPF, que concentra la mayor participación del mercado, sostiene una política de amortiguación para moderar el impacto de las fuertes oscilaciones internacionales.

Su presidente, Horacio Marín, explicó que la compañía trabaja con un precio de referencia cercano a los U$S 90 por barril para compensar tanto las subas como las bajas del crudo. Sin embargo, la cotización internacional ya se ubica alrededor de un 10% por encima de ese nivel.

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