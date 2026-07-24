En medio de la incertidumbre global, el riesgo país registra su mayor suba semanal en casi tres meses

La presión de un escenario internacional más adverso y las señales de debilidad de la economía local impactaron sobre los bonos y las acciones argentinas. (Foto: archivo)

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaron en terreno negativo. Las principales bajas correspondieron a Satellogic, que retrocedió 6,3%, seguida por Loma Negra, Banco Macro, Pampa Energía e YPF.

Los mercados internacionales mostraron un comportamiento dispar. Mientras el índice Dow Jones avanzó 0,3%, el Nasdaq cayó 0,6% por la incertidumbre vinculada al conflicto en Medio Oriente y las dudas que persisten sobre el desempeño del sector tecnológico.

El petróleo vuelve a presionar y crece la incertidumbre por los combustibles

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo, que superó los U$S 100 por barril por primera vez desde mayo. Sin embargo, el mercado teme que ese valor no represente un techo, sino el punto de partida de nuevas subas si se profundizan las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Las proyecciones de algunos analistas no descartan que el crudo alcance los U$S 120 por barril en caso de una mayor escalada militar. De concretarse ese escenario, el precio acumularía un incremento del 36% respecto de la cotización registrada antes del inicio del conflicto.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo, que superó los U$S 100 por barril por primera vez desde mayo. (Foto: archivo)

La evolución del petróleo vuelve a poner el foco sobre el precio de los combustibles en la Argentina. YPF, que concentra la mayor participación del mercado, sostiene una política de amortiguación para moderar el impacto de las fuertes oscilaciones internacionales.

Su presidente, Horacio Marín, explicó que la compañía trabaja con un precio de referencia cercano a los U$S 90 por barril para compensar tanto las subas como las bajas del crudo. Sin embargo, la cotización internacional ya se ubica alrededor de un 10% por encima de ese nivel.