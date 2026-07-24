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El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: "Tiene 24 hroas para..."

Según contó Paula Varela en Intrusos, Mauro Icardi debe responder a un pedido de parte de la Justicia en la Argentina.

24 jul 2026, 16:18
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El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: Tiene 24 hroas para...

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: "Tiene 24 hroas para..."

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En medio de la escalada de tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, trascendió que la Justicia le puso un plazo perentorio al futbolista. Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), el juez Hagopian le dio a Icardi 24 horas para que explique los motivos de su viaje a Italia.

La panelista detalló cuáles son los interrogantes que el magistrado quiere que Icardi responda: "¿Qué fuiste a hacer a Italia? ¿Fuiste a buscar a tus hijas? ¿A hacer algo para quedarte a vivir con ellas? ¿A sacarle a las chicas a la madre?".

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Varela también reveló el clima de tensión que se vive puertas adentro del juzgado: "Me dicen que el juez está desesperado en este momento. Es de locos lo que está pasando", habría dicho Hagopian.

Del lado de Wanda Nara, en tanto, el cuestionamiento apunta directo al juez: "¿Cómo lo dejaste ir? ¿Para qué viene?", le habrían reprochado desde el entorno de la empresaria a Hagopian, en referencia al viaje de Icardi a Italia. La frase deja en evidencia el nivel de tensión que atraviesa el conflicto por la tenencia de las hijas.

¿Mauro Icardi orquestó el robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

En PrimiciasYA le preguntaron a Nora Colosimo si cree que Mauro Icardi podría estar detrás del robo en la casa de Wanda Nara en Milán. Consultada por Marina Calabró, Nora no descartó la hipótesis y afirmó: "Si eso es así, es macabro", aunque aclaró que un dato que circulaba —el de los cuchillos— era incorrecto. Cuando Calabró le contó que esa versión la había dado Ana Rosenfeld, Colosimo la desmintió: "Ana se equivocó", y remarcó que fue ella quien vivió el hecho en primera persona, escondida en un baño junto a sus nietas mientras los delincuentes entraban a la casa.

Por otro lado, trascendió que Wanda Nara ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien tenga información sobre la banda que ingresó a su casa. El dato alimenta la sospecha de que el robo no fue al azar: los delincuentes dejaron otros objetos de valor pero se llevaron los pasaportes de sus hijas.

     

 

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