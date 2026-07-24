El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: "Tiene 24 hroas para..."

¿Mauro Icardi orquestó el robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

En PrimiciasYA le preguntaron a Nora Colosimo si cree que Mauro Icardi podría estar detrás del robo en la casa de Wanda Nara en Milán. Consultada por Marina Calabró, Nora no descartó la hipótesis y afirmó: "Si eso es así, es macabro", aunque aclaró que un dato que circulaba —el de los cuchillos— era incorrecto. Cuando Calabró le contó que esa versión la había dado Ana Rosenfeld, Colosimo la desmintió: "Ana se equivocó", y remarcó que fue ella quien vivió el hecho en primera persona, escondida en un baño junto a sus nietas mientras los delincuentes entraban a la casa.

Por otro lado, trascendió que Wanda Nara ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien tenga información sobre la banda que ingresó a su casa. El dato alimenta la sospecha de que el robo no fue al azar: los delincuentes dejaron otros objetos de valor pero se llevaron los pasaportes de sus hijas.