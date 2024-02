Tigres, con goles argentinos, gana y se sube a la cima en México

Mientras que el delantero santafesino Nicolás Ibáñez, ex Gimnasia La Plata y Comunicaciones, selló la victoria, a los 27m. del segundo período, a través de un tiro penal.

En Tigres, que reúne 14 puntos y es líder junto a América, también actuó el arquero rosarino Nahuel Guzmán, ex Newell's y que el sábado último cumplió 38 años.

En Santos Laguna, que ostenta 5 unidades en la clasificación, se desempeñaron los defensores Bruno Amione (ex Belgrano de Córdoba) y Santiago Núñez (ex Estudiantes de La Plata), según reflejó 'Soccerway'.

Además, Cruz Azul (13), bajo la conducción del DT argentino Martín Anselmi (ex Independiente del Valle) y con un gol de penal de Rodolfo Rotondi (ex Defensa y Justicia), superó fácilmente a San Luis Potosí. En el conjunto ganador también actuaron Gonzalo Piovi (ex Racing) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata).

Rayados de Monterrey, el conjunto que orienta el DT Fernando Ortiz y con un tanto del cordobés Germán Berterame (ex San Lorenzo), le ganó por 3-2 a Pachuca.

El técnico Fernando Gago (ex Racing Club) obtuvo su tercera victoria consecutiva al mando de las Chivas de Guadalajara, que batieron por 2-1 a FC Juárez.

Otros resultados: León 0-América 1; Necaxa 3-Toluca 3 (un gol de Tomás Belmonte y otro en contra de su valla del arquero Ezequiel Unsain).