Toda su vida convivió con una parálisis cerebral y decidió contar su historia en una película que conmueve

Su primer oficio fue la programación. Comenzó a trabajar a fines de los años ochenta y luego estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Esa formación técnica terminó convirtiéndose en una herramienta fundamental para su recorrido profesional: la capacidad de entender cómo funcionan las cosas y encontrar soluciones posibles también se trasladó a su trabajo creativo.

En 1995 fundó Matiz, una compañía desde la que desarrolló contenidos para importantes marcas y medios de comunicación. Durante más de tres décadas trabajó en producciones vinculadas con Warner Bros. y Discovery, entre otros proyectos, y amplió su actividad hacia la realización cinematográfica.

Sin embargo, esta vez la historia que quería contar era otra. No estaba relacionada con una marca ni con un cliente. Era la suya.

Así nació El Agonista, definido como un "biodrama espástico", codirigido junto a Pablo Pintor, en el que Sebastián participa como productor y protagonista. El proyecto demandó más de cinco años de trabajo y propone una mirada sobre su vida que escapa a los relatos convencionales.

La película no se limita a hablar de una condición física. Se mete en aspectos mucho más profundos de su intimidad: las relaciones, el deseo, la familia, los afectos, las preguntas sobre el cuerpo y las decisiones que pueden modificar el futuro.

El largometraje fue seleccionado para la Competencia Argentina de Largometrajes del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, una instancia que permitió que la historia llegara a nuevas audiencias.

Pero Sebastián tenía otra idea: que la experiencia no terminara cuando aparecieran los créditos finales.

Por eso, en el marco del festival, presentó Universo Agonista, un proyecto cultural, educativo y comunitario que busca extender la conversación más allá de la pantalla y generar una participación activa del público.

La propuesta tuvo una particularidad durante las funciones: al finalizar, los espectadores recibían una tarjeta con forma de entrada que llevaba una frase provocadora: "Esta entrada se usa a la salida".

A través de un código QR, podían compartir sus impresiones, comentarios y reflexiones. La intención era que el público no se quedara solamente con lo que había visto, sino que también pudiera aportar su propia mirada.

La experiencia continuó con una muestra de dibujos presentada en el Auditorium. Distintos artistas habían retratado a Sebastián mientras posaba desnudo. Un mismo cuerpo, representado desde miradas completamente diferentes.

Los visitantes podían observar las obras, escanear los códigos QR y dejar sus comentarios. La exposición proponía una pregunta que atravesaba toda la película: cómo nos vemos, cómo miramos a los demás y cuánto de nuestra propia percepción ponemos en la imagen del otro.

En paralelo, Manusovich continuó desarrollando su faceta empresarial. Desde Matiz Lab, trabaja en proyectos de innovación tecnológica e inteligencia artificial para compañías que buscan incorporar nuevas herramientas a sus procesos.

El equipo desarrolla modelos predictivos, planificación probabilística, asistentes capaces de consultar información corporativa y sistemas de automatización integrados a las estructuras de las empresas. También trabaja en inteligencia comercial, análisis de audiencias, estudios territoriales y capacitación.

Entre sus desarrollos se encuentra CUANTIL, una herramienta que permite planificar presupuestos y calcular probabilidades de alcanzar determinados objetivos. La propuesta combina ciencia de datos con el conocimiento de los procesos internos y contempla el control humano sobre las soluciones implementadas.

La tecnología, la producción audiovisual y la experiencia personal parecen caminos diferentes, pero en la vida de Sebastián tienen un punto en común: la búsqueda de nuevas formas de hacer posible aquello que parece difícil.

El recorrido de Universo Agonista no terminará en Mar del Plata. El proyecto prepara una experiencia itinerante para 2027, junto a organizaciones e instituciones de distintos puntos del país, con la intención de llevar la película, la muestra y el intercambio a otras comunidades.

Hay una última frase que resume el espíritu de esta propuesta. Al finalizar la experiencia, la tarjeta que recibían los espectadores también decía: "Ya viste bastante de mí".

Después de pasar años creando historias para otros, Sebastián decidió mostrar la propia. Pero no para quedarse con todas las respuestas, sino para abrir una conversación.