En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Adrián Suar
Netflix
CINE EN STREAMING

Adrián Suar se luce en Netflix con su comedia más divertida y apenas dura 98 minutos

Una película de Adrián Suar volvió a ganar popularidad en Netflix. Un adicto al trabajo recibe un ultimátum de su esposa que lo obliga a elegir entre sus dos amores.

Adrián Suar se luce en Netflix con su comedia más divertida y apenas dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

Adrián Suar se luce en Netflix con su comedia más divertida y apenas dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

Una película de Netflix protagonizada por Adrián Suar volvió a despertar el interés de los usuarios y promete dejar una reflexión que va mucho más allá del entretenimiento. Se trata de No puedo vivir sin ti, una comedia argentino-española que aborda uno de los problemas más presentes en la vida cotidiana: la dependencia excesiva del teléfono celular.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con una nueva miniserie española de 4 episodios
José Coronado arrasa en Netflix con una nueva miniserie española de 4 episodios. (Foto: Archivo)

Aunque llegó a las pantallas en 2024, la producción volvió a captar la atención del público y se posicionó entre las propuestas elegidas por quienes buscan una película entretenida, pero con un mensaje que invita a pensar. Con una duración de poco más de una hora y media, la historia combina humor, situaciones familiares y una mirada sobre cómo la tecnología puede afectar los vínculos más cercanos.

La película tiene como protagonistas a Adrián Suar y Paz Vega, quienes interpretan a una pareja cuyo matrimonio atraviesa una crisis a raíz de una conducta que, para muchas personas, puede resultar familiar: no poder dejar de mirar el celular.

De qué trata No puedo vivir sin ti en Netflix

En No puedo vivir sin ti, Adrián Suar interpreta a Carlos, un ejecutivo que trabaja en una consultora tecnológica y cuya vida gira prácticamente alrededor de su celular.

Su personaje desarrolló una relación de dependencia con el dispositivo. Lo consulta constantemente, permanece pendiente de las notificaciones y encuentra dificultades para desconectarse incluso cuando está compartiendo momentos con otras personas.

Lo que inicialmente podría parecer una costumbre inofensiva comienza a generar consecuencias cada vez más profundas. Su obsesión afecta su desempeño laboral y, especialmente, deteriora la relación con su familia.

El conflicto principal de la película se desencadena durante un acontecimiento familiar que debería ser motivo de celebración. Carlos está invitado a la fiesta de casamiento de la hermana de su esposa, Adela, interpretada por Paz Vega. Sin embargo, su dependencia del celular termina provocando un desastre durante el evento.

La situación representa un punto de quiebre para la pareja. Adela llegó al límite de su paciencia y comprende que el comportamiento de su marido ya no es una simple distracción, sino un problema que está afectando seriamente su matrimonio.

Según la descripción oficial de Netflix: "Después de arruinar un evento familiar, un adicto al trabajo recibe un ultimátum de su esposa que lo obliga a elegir entre sus dos amores: su celular o su matrimonio de 20 años".

Adrián Suar se enfrenta a una adicción que afecta su matrimonio

El personaje de Carlos tiene una característica particular: trabaja precisamente en el ámbito tecnológico. Su actividad profesional está relacionada con un universo en el que la conectividad, los dispositivos y la comunicación digital ocupan un lugar central.

Sin embargo, esa relación con la tecnología terminó trasladándose a todos los aspectos de su vida.

El teléfono dejó de ser una herramienta de trabajo o comunicación para convertirse en una presencia permanente. Carlos no consigue establecer límites entre sus responsabilidades laborales, sus momentos de descanso y el tiempo que debería dedicarle a su familia.

Esta situación genera un deterioro progresivo de su matrimonio. Adela ya no encuentra en su marido la atención que necesita. Los momentos compartidos pierden importancia frente a las notificaciones y las actividades que Carlos realiza desde su dispositivo.

La película pone así sobre la mesa una contradicción de la vida moderna: mientras los teléfonos permiten mantenernos comunicados con personas que están lejos, también pueden alejarnos de quienes tenemos al lado.

Paz Vega acompaña a Adrián Suar en esta comedia argentino-española

La producción cuenta con la participación de Paz Vega, actriz española que interpreta a Adela, la esposa de Carlos.

Su personaje tiene un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Es quien enfrenta al protagonista con las consecuencias de su comportamiento y establece el límite que desencadena los acontecimientos principales.

La relación entre ambos personajes permite explorar las dificultades de una pareja que, pese a compartir muchos años de vida, comenzó a perder espacios de comunicación y cercanía.

La película fue dirigida por Santiago Requejo y se desarrolló como una producción argentino-española.

Tráiler oficial de No puedo vivir sin ti en Netflix

En pocas palabras

  • Película en Netflix: No puedo vivir sin ti, protagonizada por Adrián Suar, aborda la dependencia del celular.
  • Trama: Un ejecutivo adicto al trabajo recibe un ultimátum de su esposa al arruinar un evento familiar.
  • Mensaje: La comedia reflexiona sobre cómo la tecnología afecta los vínculos cercanos y el matrimonio.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Adrián Suar Netflix
Notas relacionadas
Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista
Edith Hermida fue al hueso con Rocío Robles y le preguntó por su intimidad con Adrián Suar en MasterChef: "No mucho"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar