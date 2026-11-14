Adrián Suar se luce en Netflix con su comedia más divertida y apenas dura 98 minutos

Su personaje desarrolló una relación de dependencia con el dispositivo. Lo consulta constantemente, permanece pendiente de las notificaciones y encuentra dificultades para desconectarse incluso cuando está compartiendo momentos con otras personas.

Lo que inicialmente podría parecer una costumbre inofensiva comienza a generar consecuencias cada vez más profundas. Su obsesión afecta su desempeño laboral y, especialmente, deteriora la relación con su familia.

El conflicto principal de la película se desencadena durante un acontecimiento familiar que debería ser motivo de celebración. Carlos está invitado a la fiesta de casamiento de la hermana de su esposa, Adela, interpretada por Paz Vega. Sin embargo, su dependencia del celular termina provocando un desastre durante el evento.

La situación representa un punto de quiebre para la pareja. Adela llegó al límite de su paciencia y comprende que el comportamiento de su marido ya no es una simple distracción, sino un problema que está afectando seriamente su matrimonio.

Según la descripción oficial de Netflix: "Después de arruinar un evento familiar, un adicto al trabajo recibe un ultimátum de su esposa que lo obliga a elegir entre sus dos amores: su celular o su matrimonio de 20 años".

Adrián Suar se enfrenta a una adicción que afecta su matrimonio

El personaje de Carlos tiene una característica particular: trabaja precisamente en el ámbito tecnológico. Su actividad profesional está relacionada con un universo en el que la conectividad, los dispositivos y la comunicación digital ocupan un lugar central.

Sin embargo, esa relación con la tecnología terminó trasladándose a todos los aspectos de su vida.

El teléfono dejó de ser una herramienta de trabajo o comunicación para convertirse en una presencia permanente. Carlos no consigue establecer límites entre sus responsabilidades laborales, sus momentos de descanso y el tiempo que debería dedicarle a su familia.

Esta situación genera un deterioro progresivo de su matrimonio. Adela ya no encuentra en su marido la atención que necesita. Los momentos compartidos pierden importancia frente a las notificaciones y las actividades que Carlos realiza desde su dispositivo.

La película pone así sobre la mesa una contradicción de la vida moderna: mientras los teléfonos permiten mantenernos comunicados con personas que están lejos, también pueden alejarnos de quienes tenemos al lado.

Paz Vega acompaña a Adrián Suar en esta comedia argentino-española

La producción cuenta con la participación de Paz Vega, actriz española que interpreta a Adela, la esposa de Carlos.

Su personaje tiene un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Es quien enfrenta al protagonista con las consecuencias de su comportamiento y establece el límite que desencadena los acontecimientos principales.

La relación entre ambos personajes permite explorar las dificultades de una pareja que, pese a compartir muchos años de vida, comenzó a perder espacios de comunicación y cercanía.

La película fue dirigida por Santiago Requejo y se desarrolló como una producción argentino-española.

Tráiler oficial de No puedo vivir sin ti en Netflix