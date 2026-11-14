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Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana

José Coronado y Luis Zahera protagonizan en Netflix una serie española que combina acción, drama, humor y giros inesperados.

Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

Luis Zahera y José Coronado en Netflix se convirtieron en una de las duplas más atractivas para quienes buscan una ficción atrapante, con acción, drama y una historia que se puede disfrutar en pocos días. Se trata de Entrevías, una producción que reúne a dos reconocidos actores en una trama atravesada por la inseguridad, el narcotráfico y los problemas sociales de un barrio.

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José Coronado arrasa en Netflix con una nueva miniserie española de 4 episodios. (Foto: Archivo)

Con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, la serie ofrece una alternativa interesante para quienes quieren comenzar una historia sin tener que invertir meses frente a la pantalla. Su estructura permite avanzar rápidamente por los episodios, mientras los acontecimientos van modificando las relaciones entre los protagonistas y los personajes secundarios.

Uno de los principales atractivos de Entrevías es el contraste entre los personajes interpretados por José Coronado y Luis Zahera. Ambos construyeron figuras con personalidades muy diferentes, pero que consiguen complementarse dentro de una historia en la que conviven el drama, la ironía y los momentos de tensión.

De qué trata Entrevías, la serie española en Netflix que reúne a José Coronado y Luis Zahera

La historia de Entrevías tiene como protagonista a Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería en un barrio donde la delincuencia comenzó a afectar cada vez más la tranquilidad de sus habitantes.

Interpretado por José Coronado, Tirso es un hombre de carácter fuerte, reservado y acostumbrado a manejarse bajo sus propias reglas. Su pasado militar marcó profundamente su personalidad y determinó su manera de relacionarse con quienes lo rodean.

Sin embargo, su rutina cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado.

De esta manera, Entrevías construye una trama que combina los problemas personales de sus protagonistas con una realidad social mucho más amplia.

José Coronado construyó un protagonista marcado por la dureza y las contradicciones

Uno de los grandes atractivos de la producción es la interpretación de José Coronado, quien se pone en la piel de Tirso Abantos.

El actor construye un personaje que combina autoridad, desconfianza, rigidez y una sensibilidad que aparece de manera progresiva. Su protagonista no es alguien acostumbrado a expresar abiertamente sus sentimientos. Por el contrario, suele demostrar sus preocupaciones mediante acciones concretas.

Esa característica determina gran parte de sus relaciones personales. Tirso tiene dificultades para adaptarse a situaciones que escapan de sus principios y suele reaccionar de manera contundente cuando considera que alguien está actuando incorrectamente.

Sin embargo, detrás de esa apariencia distante existe una preocupación permanente por las personas que quiere.

Luis Zahera sorprende con un inspector que rompe todos los esquemas

La participación de Luis Zahera aporta otro de los elementos distintivos de Entrevías. El actor interpreta al inspector Ezequiel Fandiño, un policía cuya personalidad contrasta con la rigidez que caracteriza a Tirso.

Mientras el exmilitar suele actuar de acuerdo con sus principios y mantiene una postura firme frente a los conflictos, Ezequiel se caracteriza por su imprevisibilidad y su capacidad para recurrir a métodos poco convencionales.

El inspector tiene una manera particular de afrontar las investigaciones y de relacionarse con las personas que forman parte de su entorno. Su comportamiento introduce situaciones inesperadas y genera un contraste permanente con otros personajes.

La interpretación de Zahera combina ironía, humor e imprevisibilidad. Su presencia permite incorporar momentos de distensión dentro de una historia que también aborda cuestiones complejas, como el narcotráfico y la inseguridad.

La química entre José Coronado y Luis Zahera es una de las claves de la serie

La dinámica entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño constituye uno de los puntos destacados de Entrevías.

Por un lado, Tirso representa la disciplina, el orden y los valores tradicionales. Su pasado militar determina buena parte de sus decisiones y explica por qué suele reaccionar de manera contundente cuando considera que alguien está actuando incorrectamente.

Por el otro, Ezequiel representa una mirada mucho más flexible e impredecible. El inspector no tiene inconvenientes en recurrir a estrategias poco convencionales y suele encontrar caminos alternativos para afrontar los conflictos.

La combinación de las interpretaciones de Coronado y Zahera es uno de los grandes atractivos de la producción española. Cada actor construye una figura reconocible y consigue que sus encuentros tengan una identidad particular.

Resumen de la primera temporada de Entrevías en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: José Coronado y Luis Zahera protagonizan Entrevías, una serie española de acción y drama.
  • Trama: La ficción sigue a un exmilitar que debe proteger a su nieta del crimen organizado en su barrio.
  • Actuaciones: La química entre Coronado y Zahera es un punto fuerte, con personajes contrastantes y atrapantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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