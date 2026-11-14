Netflix: Juan José Campanella sorprende con su nueva serie y es el estreno más esperado por todos

La llamada que cambió el futuro de Mafalda

La anécdota fue relatada durante el Bloomberg Línea Summit 2026 por Francisco "Paco" Ramos (vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica).

El origen del proyecto: Ramos contó que Campanella, amigo personal suyo, le pidió una reunión urgente de cinco minutos por Zoom tras haber obtenido los derechos de parte de la familia de Quino para hacer una serie animada.

Ramos contó que Campanella, amigo personal suyo, le pidió una reunión urgente de cinco minutos por Zoom tras haber obtenido los derechos de parte de la familia de Quino para hacer una serie animada. Confianza en el director: El directivo afirmó que aceptó el proyecto de inmediato por tratarse del cineasta argentino, señalando: "No sé si lo hubiésemos hecho con otra persona, pero con Juan, que haga lo que quiera".

El directivo afirmó que aceptó el proyecto de inmediato por tratarse del cineasta argentino, señalando: "No sé si lo hubiésemos hecho con otra persona, pero con Juan, que haga lo que quiera". Estado de la producción: Confirmó que el primer episodio ya está terminado -calificándolo como "espectacular"- y que otros tres capítulos se encuentran en desarrollo de cara a su estreno en 2027 .

Juan José Campanella estará al frente de la nueva serie de Netflix

La elección de Juan José Campanella como responsable de la serie representa uno de los elementos más importantes de esta adaptación.

El cineasta argentino construyó una reconocida trayectoria internacional y alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera cuando ganó el premio Óscar a mejor película extranjera por El secreto de sus ojos.

Su experiencia cinematográfica y su trabajo en distintas producciones audiovisuales serán parte de una propuesta que tendrá el desafío de trasladar al lenguaje de la animación un personaje con más de seis décadas de historia.

Campanella no solamente estará a cargo de la dirección. También participará como guionista y productor de la serie. El proyecto se desarrollará a través de Mundoloco CGI, el estudio argentino de animación que el cineasta cofundó junto con Gastón Gorali.

La participación de una compañía argentina en una producción de esta magnitud también representa una oportunidad para la industria audiovisual del país. La serie combinará un personaje profundamente asociado con la cultura argentina con una plataforma de distribución internacional.

El desafío será conservar los rasgos que hicieron de Mafalda un fenómeno cultural y, al mismo tiempo, desarrollar una propuesta animada capaz de conectar con nuevas generaciones.

No se trata solamente de recuperar una historieta conocida. La producción deberá trasladar a la pantalla la personalidad de una niña que se caracterizó por cuestionar el mundo de los adultos, expresar sus preocupaciones y formular preguntas incómodas sobre la realidad.

Netflix lanza la primera imagen de la serie animada de Mafalda