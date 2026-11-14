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Netflix: Juan José Campanella sorprende con su nueva serie y es el estreno más esperado por todos

El nuevo proyecto del reconocido director de "El secreto de sus ojos" llegará a Netflix con una serie dirigida por el propio Juan José Campanella.

Netflix: Juan José Campanella sorprende con su nueva serie y es el estreno más esperado por todos. (Foto: Archivo)

Netflix: Juan José Campanella sorprende con su nueva serie y es el estreno más esperado por todos. (Foto: Archivo)

La llegada de Mafalda a Netflix en 2027 promete convertirse en uno de los acontecimientos más destacados de la animación latinoamericana. El emblemático personaje creado por el historietista argentino Quino dará el salto al streaming con una nueva serie animada dirigida por el cineasta Juan José Campanella, ganador del Óscar.

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Campanella se comunicó con un amigo y colega para plantearle una propuesta que necesitaba una respuesta inmediata. La conversación fue breve, pero terminó dando origen a uno de los proyectos más esperados de Netflix para 2027.

El relato fue compartido por un ejecutivo de la industria durante el Bloomberg Línea Summit 2026. Allí reveló cómo se concretó el primer paso para llevar a la pequeña protagonista de las historietas a una producción animada de alcance internacional.

La noticia representa un nuevo capítulo para un personaje que atravesó generaciones, conquistó lectores en América Latina y España y mantuvo vigente su mirada crítica sobre la sociedad, la política, la familia y los problemas del mundo.

La llamada que cambió el futuro de Mafalda

La anécdota fue relatada durante el Bloomberg Línea Summit 2026 por Francisco "Paco" Ramos (vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica).

  • El origen del proyecto: Ramos contó que Campanella, amigo personal suyo, le pidió una reunión urgente de cinco minutos por Zoom tras haber obtenido los derechos de parte de la familia de Quino para hacer una serie animada.
  • Confianza en el director: El directivo afirmó que aceptó el proyecto de inmediato por tratarse del cineasta argentino, señalando: "No sé si lo hubiésemos hecho con otra persona, pero con Juan, que haga lo que quiera".
  • Estado de la producción: Confirmó que el primer episodio ya está terminado -calificándolo como "espectacular"- y que otros tres capítulos se encuentran en desarrollo de cara a su estreno en 2027.

Juan José Campanella estará al frente de la nueva serie de Netflix

La elección de Juan José Campanella como responsable de la serie representa uno de los elementos más importantes de esta adaptación.

El cineasta argentino construyó una reconocida trayectoria internacional y alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera cuando ganó el premio Óscar a mejor película extranjera por El secreto de sus ojos.

Su experiencia cinematográfica y su trabajo en distintas producciones audiovisuales serán parte de una propuesta que tendrá el desafío de trasladar al lenguaje de la animación un personaje con más de seis décadas de historia.

Campanella no solamente estará a cargo de la dirección. También participará como guionista y productor de la serie. El proyecto se desarrollará a través de Mundoloco CGI, el estudio argentino de animación que el cineasta cofundó junto con Gastón Gorali.

La participación de una compañía argentina en una producción de esta magnitud también representa una oportunidad para la industria audiovisual del país. La serie combinará un personaje profundamente asociado con la cultura argentina con una plataforma de distribución internacional.

El desafío será conservar los rasgos que hicieron de Mafalda un fenómeno cultural y, al mismo tiempo, desarrollar una propuesta animada capaz de conectar con nuevas generaciones.

No se trata solamente de recuperar una historieta conocida. La producción deberá trasladar a la pantalla la personalidad de una niña que se caracterizó por cuestionar el mundo de los adultos, expresar sus preocupaciones y formular preguntas incómodas sobre la realidad.

Netflix lanza la primera imagen de la serie animada de Mafalda

En pocas palabras

  • Mafalda llega a Netflix en 2027 con una nueva serie animada dirigida por Juan José Campanella.
  • El proyecto nació de una reunión de cinco minutos entre Campanella y el vicepresidente de Netflix Latinoamérica.
  • La producción busca conservar la identidad crítica del personaje para conquistar nuevas generaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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