¿La AUH de ANSES cobra aguinaldo en diciembre 2026? Esto es lo que se deposita con el aumento

¿Cuánto se cobra de AUH en diciembre de 2026 con aumento y retención del 20%?
De acuerdo con la proyección oficial de movilidad aplicada sobre los valores vigentes en noviembre, ANSES retiene mensualmente el 20% de la asignación -dinero que se acumula y se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH- y deposita de forma directa el 80% restante en la cuenta bancaria del titular:
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AUH por hijo (valor general): el monto bruto asciende a $163.123; tras aplicarse la retención del 20% ($32.624,60), el pago neto de bolsillo queda en $130.498,40.
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Asignación por Embarazo (AUE): replica exactamente el esquema de la AUH general, con un bruto de $163.123 y un importe líquido en mano de $130.498,40.
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AUH por hijo con discapacidad: el valor total se ubica en $531.138 brutos; luego de descontar el 20% ($106.227,60), el depósito mensual neto es de $424.910,40.
¿Cómo quedan los montos de la AUH por cantidad de hijos y las asignaciones SUAF?
Para los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF, correspondientes al primer tramo de ingresos familiares y categoría general), el esquema de liquidación estimada para diciembre de 2026 se distribuye de la siguiente manera:
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Titular de AUH con 1 hijo: percibe $130.498,40 netos en mano ($32.624,60 retenidos).
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Titular de AUH con 2 hijos: percibe $260.996,80 netos en mano ($65.249,20 retenidos).
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Titular de AUH con 3 hijos: percibe $391.495,20 netos en mano ($97.873,80 retenidos).
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Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): fija un pago directo de $81.572 (sin retención del 20%).
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Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): establece un importe directo de $265.582.
Asimismo, a los montos netos de la AUH se les adicionan, cuando corresponda por edad de los hijos, los complementos vigentes como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días).
¿Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH y cómo funciona la movilidad mensual?
El 20% que ANSES retiene cada mes sobre la AUH funciona como un mecanismo de condicionalidad sanitaria y educativa. Para cobrar el acumulado anual de esas retenciones, el titular debe acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo:
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Verificación automática: en los casos en que los ministerios de Salud y Educación cruzan los registros con ANSES, el organismo valida el cumplimiento sin intervención del beneficiario.
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Presentación de la Libreta AUH: si la acreditación no se produce de forma automática, el titular debe completar y cargar el formulario desde la plataforma mi ANSES (ingresando en la sección Hijos > Libreta AUH).
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Cálculo de movilidad: conforme al Decreto 274/2024, todas las asignaciones se actualizan mensualmente tomando el índice de inflación (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago (el dato de octubre impacta en diciembre).