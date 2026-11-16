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¿La AUH de ANSES cobra aguinaldo en diciembre 2026? Esto es lo que se deposita con el aumento

Con la actualización por movilidad basada en la inflación de octubre medida por el INDEC, el organismo previsional define los importes mensuales de la Asignación Universal por Hijo y precisa el alcance legal del Sueldo Anual Complementario.

¿La AUH de ANSES cobra aguinaldo en diciembre 2026? Esto es lo que se deposita en mano con el aumento

¿La AUH de ANSES cobra aguinaldo en diciembre 2026? Esto es lo que se deposita en mano con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará en diciembre de 2026 un pago neto de bolsillo de $130.498,40 por hijo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) -monto correspondiente al 80% líquido sobre un haber bruto estimado de $163.123-, y ratificó que este beneficio no cobra aguinaldo, dado que el Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanza exclusivamente a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

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A diferencia de las prestaciones del régimen previsional, las asignaciones familiares y universales constituyen sumas fijas de carácter asistencial que se actualizan mensualmente mediante la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024. Para la liquidación de diciembre, el ajuste toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre (informada en torno al 2,2% con redondeo al peso entero superior), definiendo nuevos pisos de ingreso antes de las retenciones obligatorias.

¿Los beneficiarios de la AUH de ANSES cobran aguinaldo en diciembre de 2026?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo no perciben aguinaldo ni en junio ni en diciembre. La exclusión surge directamente de la Ley 23.041, norma que regula el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) exclusivamente para los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada, la administración pública, las empresas del Estado y los beneficiarios del sistema previsional argentino (jubilados y pensionados).

Al tratarse de una prestación no contributiva de monto fijo mensual y no de un haber previsional ni salarial, la AUH queda fuera de la nómina del SAC. En el ámbito de ANSES, las únicas entregas mensuales que incluyen la segunda cuota del medio aguinaldo en diciembre son las jubilaciones y pensiones.

¿Cuánto se cobra de AUH en diciembre de 2026 con aumento y retención del 20%?

De acuerdo con la proyección oficial de movilidad aplicada sobre los valores vigentes en noviembre, ANSES retiene mensualmente el 20% de la asignación -dinero que se acumula y se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH- y deposita de forma directa el 80% restante en la cuenta bancaria del titular:

  • AUH por hijo (valor general): el monto bruto asciende a $163.123; tras aplicarse la retención del 20% ($32.624,60), el pago neto de bolsillo queda en $130.498,40.

  • Asignación por Embarazo (AUE): replica exactamente el esquema de la AUH general, con un bruto de $163.123 y un importe líquido en mano de $130.498,40.

  • AUH por hijo con discapacidad: el valor total se ubica en $531.138 brutos; luego de descontar el 20% ($106.227,60), el depósito mensual neto es de $424.910,40.

¿Cómo quedan los montos de la AUH por cantidad de hijos y las asignaciones SUAF?

Para los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF, correspondientes al primer tramo de ingresos familiares y categoría general), el esquema de liquidación estimada para diciembre de 2026 se distribuye de la siguiente manera:

  • Titular de AUH con 1 hijo: percibe $130.498,40 netos en mano ($32.624,60 retenidos).

  • Titular de AUH con 2 hijos: percibe $260.996,80 netos en mano ($65.249,20 retenidos).

  • Titular de AUH con 3 hijos: percibe $391.495,20 netos en mano ($97.873,80 retenidos).

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): fija un pago directo de $81.572 (sin retención del 20%).

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): establece un importe directo de $265.582.

Asimismo, a los montos netos de la AUH se les adicionan, cuando corresponda por edad de los hijos, los complementos vigentes como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días).

¿Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH y cómo funciona la movilidad mensual?

El 20% que ANSES retiene cada mes sobre la AUH funciona como un mecanismo de condicionalidad sanitaria y educativa. Para cobrar el acumulado anual de esas retenciones, el titular debe acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo:

  • Verificación automática: en los casos en que los ministerios de Salud y Educación cruzan los registros con ANSES, el organismo valida el cumplimiento sin intervención del beneficiario.

  • Presentación de la Libreta AUH: si la acreditación no se produce de forma automática, el titular debe completar y cargar el formulario desde la plataforma mi ANSES (ingresando en la sección Hijos > Libreta AUH).

  • Cálculo de movilidad: conforme al Decreto 274/2024, todas las asignaciones se actualizan mensualmente tomando el índice de inflación (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago (el dato de octubre impacta en diciembre).

En pocas palabras

  • AUH no cobra aguinaldo: Los titulares de la Asignación Universal por Hijo no perciben Sueldo Anual Complementario, ya que es exclusivo para trabajadores registrados y jubilados.
  • Monto de diciembre: Se depositarán $130.498,40 netos por hijo, tras la actualización por movilidad basada en la inflación de octubre y la retención del 20%.
  • Movilidad y retenciones: Las asignaciones se actualizan mensualmente por IPC; el 20% retenido se cobra anualmente al presentar la Libreta AUH.
Resumen generado por Thinkindot AI
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