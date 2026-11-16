El abogado de la China Suárez señaló que la actriz le tiene miedo a Wanda Nara y la denunciará por amenazas

Después de la filtración del video de Wanda Nara furiosa con La China Suárez, Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, confirmó en Lape Club Social (América TV) que su defendida iniciará acciones legales.
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En Lape Club Social, el abogado Agustín Rodríguez confirmó que La China Suárez le va a iniciar acciones legales a Wanda Nara.
Después de la filtración del video de Wanda Nara furiosa con La China Suárez, Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, confirmó en Lape Club Social (América TV) que su defendida iniciará acciones legales.
"Vamos a radicar una denunciar por amenazas contra la señora Wanda Nara por los dichos que surgen del corte del video. Un video que es mucho más extenso. En ese video hay calumnias e injurias de Wanda Nara contra Eugenia. Hay varias descalificaciones y el corolario es la amenaza", afirmó el letrado en el programa de Sergio Lapegüe.
"¿Qué fue lo que motivó esta decisión de Eugenia?", preguntó Paula Varela. Ante esa consulta, Rodríguez señaló: "Ese día la justificación de la señora Nara fue que era una mamá en un estado de nervios, pero, al día siguiente, dijo que le recomendaba a La China Suárez tener un botón antipánico. Me pareció a mí que no podíamos dejar pasar esta situación".
El letrado precisó que se solicitó una restricción perimetral. "La Justicia tiene que poner un límite. Y lo que necesitamos es preservar la integridad física de Eugenia", remarcó.
“Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, fueron las palabras que usó Wanda Nara días atrás cuando se cruzó con La China en Nordelta por el conflicto con Mauro Icardi por un presunto hecho de violencia hacia una de sus hijas.
"Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”, le dijo la conductora de Telefe en esa ocasión. Esa frase sería parte del argumento del abogado de La China Suárez para denunciarla por "amenazas".
Ante esas palabras, la China Suárez reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La pregunta provocó lo peor en Wanda: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.
Tras la difusión del video, Wanda Nara salió a responder y, en una historia, sostuvo que la grabación estaba editada: “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos no respondí de mí”.
Luego, en diálogo con Primicias Ya (América TV), explicó que el clip es “la reacción de una madre desesperada” y que fue a buscar a su hija cuando se lo indicaron.
Según su versión, lo que perdió la calma fue ver a una persona adulta intentando cambiar las ideas de una menor: “ahí sí que no me pude controlar”.
Wanda admitió además que “no me acordaba de que había dicho todo eso”, aunque insistió en que “falta más” y que “cortaron, editaron y filmaron”.
La conductora afirmó que el inicio del video, que habría quedado afuera, muestra a la China Suárez dando indicaciones a una menor sobre qué decir y qué no, un dato que corresponde solo a su relato y que no fue confirmado por la actriz.
Y, por último, advirtió que, si la denuncia avanza, pedirá que se presente la grabación completa: “Que muestre todo lo que grabaron”.