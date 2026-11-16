El abogado de la China Suárez señaló que la actriz le tiene miedo a Wanda Nara y la denunciará por amenazas

“Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, fueron las palabras que usó Wanda Nara días atrás cuando se cruzó con La China en Nordelta por el conflicto con Mauro Icardi por un presunto hecho de violencia hacia una de sus hijas.

"Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”, le dijo la conductora de Telefe en esa ocasión. Esa frase sería parte del argumento del abogado de La China Suárez para denunciarla por "amenazas".

Ante esas palabras, la China Suárez reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La pregunta provocó lo peor en Wanda: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

La respuesta de Wanda Nara al video insultando a La China Suárez

Tras la difusión del video, Wanda Nara salió a responder y, en una historia, sostuvo que la grabación estaba editada: “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos no respondí de mí”.

Luego, en diálogo con Primicias Ya (América TV), explicó que el clip es “la reacción de una madre desesperada” y que fue a buscar a su hija cuando se lo indicaron.

Según su versión, lo que perdió la calma fue ver a una persona adulta intentando cambiar las ideas de una menor: “ahí sí que no me pude controlar”.

Wanda admitió además que “no me acordaba de que había dicho todo eso”, aunque insistió en que “falta más” y que “cortaron, editaron y filmaron”.

La conductora afirmó que el inicio del video, que habría quedado afuera, muestra a la China Suárez dando indicaciones a una menor sobre qué decir y qué no, un dato que corresponde solo a su relato y que no fue confirmado por la actriz.

Y, por último, advirtió que, si la denuncia avanza, pedirá que se presente la grabación completa: “Que muestre todo lo que grabaron”.