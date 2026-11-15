Corrupción en la AFA: fuertes denuncias apuntan a Federico Beligoy, el jefe de los árbitros

Cómo es el departamento de lujo que compró Federico Beligoy en Villa Devoto

El inmueble figura en el Registro de la Propiedad con una superficie de 380,28 metros cuadrados y comprende los pisos cuarto y quinto, aunque el edificio no cuenta con una quinta planta.

De acuerdo con la documentación del emprendimiento inmobiliario que se examinó, se trataría de una unidad de cinco ambientes ubicada en el cuarto piso, con una amplia terraza de uso exclusivo.

En su interior tiene living comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Además, cuenta con un espacio exterior que incluye parrilla, posibilidad de construir un quincho y un baño adicional.

La superficie total declarada por el registro se aproxima a la de la unidad más grande que promociona el estudio de arquitectura responsable del proyecto, que publica un departamento de 398,1 metros cuadrados.

Según esos planos, la propiedad cuenta con 199 metros cuadrados cubiertos interiores, 28,5 metros cuadrados de balcón y una terraza descubierta de 120 metros cuadrados, además de una posible superficie cubierta adicional de 50 metros cuadrados.

El precio declarado y las diferencias con los valores del mercado

Uno de los puntos centrales de la investigación de La Nación es el precio informado por Beligoy: US$490.000 por una propiedad de más de 380 metros cuadrados, con terraza y dos cocheras.

Si se toma la superficie total registrada, el valor equivale a aproximadamente US$1.289 por metro cuadrado. En cambio, si se consideran únicamente los 199 metros cuadrados cubiertos interiores, el cálculo asciende a unos US$2.462 por metro cuadrado.

Las cifras contrastan con otras referencias inmobiliarias de la zona. El mismo estudio arquitectónico promociona otra unidad a estrenar en Villa Devoto, de 148 metros cuadrados cubiertos y 57 exteriores, a US$710.000.

Además, fuentes del sector inmobiliario consultadas señalaron que los valores de publicación en esa zona pueden oscilar entre US$2.800 y US$5.000 por metro cuadrado.

Un relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) también registró un precio promedio de publicación de US$3.276 por metro cuadrado para departamentos de tres ambientes a estrenar en Villa Devoto.

De todos modos, la investigación aclara que esos valores corresponden a precios de publicación y no a operaciones efectivamente escrituradas. Por lo tanto, funcionan como referencias del mercado y no como una tasación específica del inmueble adquirido por Beligoy.

La otra inversión inmobiliaria de Beligoy que terminó en un proyecto trunco

La compra en Villa Devoto se suma a otra inversión inmobiliaria que el dirigente de la AFA realizó en 2024. Según se reconstruyó a partir de documentación judicial y registros contables internos de la desarrolladora, en aquella oportunidad desembolsó US$261.490 para adquirir dos departamentos en construcción en la ciudad de La Plata, a través de la inmobiliaria Abes.

Sin embargo, el emprendimiento quedó trunco y las unidades nunca fueron entregadas. De acuerdo con la investigación, Beligoy tampoco habría iniciado un reclamo judicial para recuperar el dinero invertido.

La operación tuvo otra particularidad: a diferencia de otros contratos de la desarrolladora, que habían sido firmados por empleados de la empresa, en este caso intervino directamente uno de sus socios y apoderados, Diego Lacki.

Al declarar en tribunales, Lacki habría explicado que el propio Beligoy pidió que la operación se realizara de esa manera para evitar ser visto.

El jefe de los árbitros no respondió los mensajes que le envió La Nación para consultarlo sobre las dos inversiones inmobiliarias.

El patrimonio y los negocios del jefe de los árbitros de la AFA

Las operaciones inmobiliarias de Beligoy contrastan con su situación patrimonial de años anteriores. Según se reconstruyó, el dirigente vivía en una vivienda de una planta en Santos Lugares, a la que posteriormente le agregó un primer piso.

En paralelo con su crecimiento dentro de la estructura dirigencial de la AFA y su cercanía con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, también desarrolló actividades empresariales vinculadas con el rubro del calzado deportivo.

En los registros societarios analizados por el medio aparecen dos firmas relacionadas con Beligoy: Base Cinco SA y Beshoes. Ambas incluyen entre sus actividades la comercialización, fabricación, importación y exportación de calzado e indumentaria deportiva.

La adquisición del departamento en Devoto se conoce en un contexto de fuertes cuestionamientos hacia su gestión al frente del arbitraje argentino. Distintos dirigentes del fútbol local, entre ellos los presidentes de Banfield y Lanús y el titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, expresaron críticas sobre su continuidad.

También el expresidente de River Plate, Jorge Brito, reclamó cambios en el área de arbitraje y cuestionó la conducción de Beligoy.