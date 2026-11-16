Trabajo y empleo: los temas que surgieron tras la visita del Papa

García aseguró que, durante sus años de ejercicio profesional, recibió numerosos casos de personas que pasaron décadas trabajando completamente en negro, sin aportes jubilatorios ni obra social. Incluso mencionó situaciones en las que los empleados descubrieron que nunca habían sido registrados ante una ART recién después de sufrir un accidente laboral.

En ese contexto, cuestionó los discursos que responsabilizan a los propios trabajadores por encontrarse en situaciones de precariedad.

"No quieren laburar", "prefieren estar en negro", "quieren cobrar un plan", enumeró al referirse a algunas de las frases que suelen escucharse en el debate público. Y planteó una contradicción: "¿De verdad creemos que la gente no quiere un sueldo digno, una obra social, poder pedir un crédito o tomarse vacaciones pagas?".

Su crítica fue todavía más contundente al referirse a quienes llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios, pese a haber trabajado durante décadas. "Terminamos culpando al trabajador por los aportes que otro tenía la obligación de hacer. ¿En qué momento se deshumanizó totalmente el aporte del trabajador?", cuestionó.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa tiene que ver con las irregularidades que también existen entre empleados que cuentan con un recibo de sueldo. Para graficarlo, describió situaciones en las que una persona figura contratada por cuatro horas, pero cumple jornadas de ocho; realiza tareas correspondientes a una categoría superior, aunque cobra menos, o recibe una parte de su salario fuera del registro formal.

También mencionó el problema de las horas extras que no aparecen en los recibos y las propinas abonadas con tarjeta que no siempre llegan a quienes las reciben. "¿Cómo se supone que esa persona va a vivir de su trabajo si le pagan por debajo de lo que realmente hace?", planteó.

Las críticas también alcanzaron al sector empresarial. Si bien García reconoció el papel fundamental de quienes invierten, generan puestos de trabajo y arriesgan su patrimonio, advirtió sobre las prácticas de quienes sostienen sus negocios a partir del incumplimiento de las obligaciones laborales. En ese punto introdujo una expresión provocadora: "empresarios planeros".

"¿Cuántos empresarios se subsidian a sí mismos incumpliendo la ley laboral?", preguntó, al cuestionar a quienes evitan registrar correctamente a sus empleados, pagar los salarios establecidos por convenio, ingresar los aportes correspondientes o cumplir con las obligaciones vinculadas a las ART.

Para reforzar su postura, recuperó otra de las reflexiones de León XIV sobre el funcionamiento de las empresas y los límites de la rentabilidad. "¿De qué rentabilidad estamos hablando si para sostenerla hay que vulnerar la dignidad del que labura?", lanzó.

Pero las críticas no terminaron allí. Las conducciones sindicales también quedaron en el centro de su cuestionamiento. El especialista recordó que León XIV definió al sindicato como "una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz". Sin embargo, consideró que existe una distancia entre ese ideal y el funcionamiento de algunas estructuras gremiales argentinas.

En particular, apuntó contra los dirigentes que llevan décadas al frente de sus organizaciones y cuestionó cuánto contacto real mantienen con los trabajadores que representan.

Para describirlos utilizó una denominación sin vueltas: "momias sindicales". "Después de tantas décadas abrazados al sillón, ¿cuándo fue la última vez que pisaron un comercio, un restaurante o una obra para escuchar al laburante de a pie?", preguntó sobre los líderes sindicales.

También cuestionó qué lugar tienen los afiliados en las decisiones internas y quién acompaña a los empleados que sufren irregularidades laborales, pero tienen miedo de reclamar por temor a perder su puesto.

La reforma laboral fue otro de los puntos centrales de su diagnóstico. García recordó los cambios introducidos por la Ley Bases en 2024, entre ellos la eliminación de las indemnizaciones específicas vinculadas con la falta o deficiencia de registración laboral, además de las modificaciones relacionadas con el banco de horas y los sistemas de cese laboral.

A partir de ese escenario, cuestionó el papel de las cúpulas sindicales durante el debate legislativo y puso en duda los resultados de las negociaciones. "¿Dónde estuvieron las cúpulas para defender al laburante? ¿Qué lograron? Y cuando se sentaron a negociar, ¿cuánto pesaron los derechos de los trabajadores y cuánto pesaron la caja, los cargos y el poder de la conducción?", planteó.

En esa misma línea, cuestionó que el debate público se concentre en la denominada "industria del juicio", mientras se habla mucho menos de lo que definió como la "industria de la evasión laboral".

"La historia suele contarse desde el día en que el trabajador manda el telegrama. Yo la empezaría el día en que le dijeron: 'Arrancá mañana, después te registro'", sostuvo.

Para respaldar su preocupación, citó cifras sobre la evolución del empleo registrado, la informalidad y la desocupación. Según los datos que presentó, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 hubo alrededor de 274.000 asalariados registrados menos en el sector privado. También señaló que la informalidad pasó del 43,2% al 45% entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, mientras que la desocupación aumentó del 6,2% al 7,9% al comparar los segundos trimestres de 2023 y 2026.

Alrededor del 70% de las consultas que recibe García corresponden a personas que trabajaron sin estar registradas. El problema, explicó, muchas veces aparece mucho antes de que exista un reclamo judicial: cuando alguien se accidenta y descubre que no tiene cobertura, o cuando está por jubilarse y advierte que le faltan años de aportes correspondientes a trabajos que efectivamente realizó.

Finalmente, el abogado vinculó esa experiencia con el mensaje que dejó León XIV y planteó que el desafío es intervenir antes de que los trabajadores pierdan sus empleos, sufran accidentes o lleguen a la edad jubilatoria sin los derechos que deberían tener garantizados.

"Que el Estado controle, que las empresas registren como corresponde y que los sindicatos estén presentes cuando al laburante le toca reclamar", resumió.

Y dejó una última pregunta que sintetiza el espíritu de su análisis: "¿Vamos a seguir esperando a que alguien se lastime, pierda el laburo o llegue a la edad de jubilarse para ocuparnos de lo que le pasó durante veinte años?".