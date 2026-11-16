Marcelo Tinelli, otra vez enamorado: la salida con Ágata Lescano que confirma el romance

La deportista es mamá de un niño de doce años, una edad cercana a la de Lolo, el hijo menor del conductor. Según quienes siguen de cerca el vínculo, ese dato también habría favorecido los puntos de contacto entre sus vidas cotidianas. Por ahora no hubo declaraciones de los protagonistas, pero sí compartieron fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ella es de La Paternal, igual que toda su familia, y es fanática de Argentinos Juniors.

La casona de La Paternal donde Marcelo Tinelli almorzó con Ágata Lescano

El almuerzo del domingo 15 de noviembre sumó un nuevo capítulo a los rumores que surgieron tras sus coincidencias fuera del entrenamiento. Lejos de una salida multitudinaria o de un restaurante de mucha exposición, eligieron una casona de barrio que funciona con reserva previa y que los fines de semana se convierte en una propuesta familiar y de amigos.

Para Tinelli, acostumbrado a que cada movimiento personal tenga repercusión, el plan fue el de una reunión informal. Fue con amigos y compartió la mesa con Lescano en un lugar pensado para largas sobremesas. La escena fue más allá del ámbito deportivo en el que se conocieron y sus allegados la interpretaron como una señal de confianza entre ambos.

Al conductor le gustó la historia del lugar. Junto a sus amigos almorzó el menú habitual de la casa familiar: asado, ensalada, verduras asadas, vino y soda, y un flan especial. Quien se lo recomendó fue el actor Benjamín Amadeo, gran fanático del reducto.

Cuando el clima acompaña, los visitantes pueden recorrer el jardín, usar la pileta y alargar la sobremesa con mates. Para Tinelli, Lescano y sus amigos, ese ámbito fue el escenario de un domingo distinto: una comida en una casa simple de La Paternal.

Tinelli no se pronunció sobre las versiones. Lescano, cuyo perfil público está ligado a la actividad física y al fisicoculturismo, tampoco habló de la relación. Aun así, su entorno más íntimo aseguró que la flamante pareja pasó largas horas de sobremesa entre parrillada, música y anécdotas del barrio. Junto a una pareja de amigos y su hijo, compartieron un asado con música, charlas y risas bajo los árboles del patio, típicos de ese barrio porteño.