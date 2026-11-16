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Marcelo Tinelli, otra vez enamorado: la salida con Ágata Lescano que confirma el romance

Tras la separación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli eligió una casona de barrio para mostrarse con la entrenadora física y, según personas de su círculo íntimo, ya son novios.

16 nov 2026, 14:27
Marcelo Tinelli, otra vez enamorado: la salida con Ágata Lescano que confirma el romance

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Marcelo Tinelli, otra vez enamorado: la salida con Ágata Lescano que confirma el romance

Marcelo Tinelli, otra vez enamorado: la salida con Ágata Lescano que confirma el romance

Marcelo Tinelli eligió una salida alejada de sus lugares habituales: visitó un restaurante a puertas cerradas en La Paternal, junto a un grupo de amigos y a Ágata Lescano, entrenadora personal con quien en las últimas semanas empezó a ser vinculado sentimentalmente.

Que los dos compartieran la mesa volvió a alimentar las versiones de romance. Personas cercanas al conductor y a la deportista afirman que son formalmente novios.

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Según trascendió, el encuentro transcurrió en un clima distendido y reunió a Tinelli con integrantes de su círculo cercano. Algunos de los presentes aseguraron a Infobae haber escuchado decir al propio Tinelli: "Ella es una divina".

El vínculo nació en el gimnasio donde Lescano trabaja y donde el conductor entrena todos los días. Esa relación derivó en una cercanía que llamó la atención de su entorno y de los seguidores de ambos en redes sociales. Lescano, exfisicoculturista y hasta ahora alejada del ambiente mediático, es el nombre que hoy acompaña las versiones sobre la vida afectiva de Tinelli.

La deportista es mamá de un niño de doce años, una edad cercana a la de Lolo, el hijo menor del conductor. Según quienes siguen de cerca el vínculo, ese dato también habría favorecido los puntos de contacto entre sus vidas cotidianas. Por ahora no hubo declaraciones de los protagonistas, pero sí compartieron fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ella es de La Paternal, igual que toda su familia, y es fanática de Argentinos Juniors.

La casona de La Paternal donde Marcelo Tinelli almorzó con Ágata Lescano

El almuerzo del domingo 15 de noviembre sumó un nuevo capítulo a los rumores que surgieron tras sus coincidencias fuera del entrenamiento. Lejos de una salida multitudinaria o de un restaurante de mucha exposición, eligieron una casona de barrio que funciona con reserva previa y que los fines de semana se convierte en una propuesta familiar y de amigos.

Para Tinelli, acostumbrado a que cada movimiento personal tenga repercusión, el plan fue el de una reunión informal. Fue con amigos y compartió la mesa con Lescano en un lugar pensado para largas sobremesas. La escena fue más allá del ámbito deportivo en el que se conocieron y sus allegados la interpretaron como una señal de confianza entre ambos.

Al conductor le gustó la historia del lugar. Junto a sus amigos almorzó el menú habitual de la casa familiar: asado, ensalada, verduras asadas, vino y soda, y un flan especial. Quien se lo recomendó fue el actor Benjamín Amadeo, gran fanático del reducto.

Cuando el clima acompaña, los visitantes pueden recorrer el jardín, usar la pileta y alargar la sobremesa con mates. Para Tinelli, Lescano y sus amigos, ese ámbito fue el escenario de un domingo distinto: una comida en una casa simple de La Paternal.

Tinelli no se pronunció sobre las versiones. Lescano, cuyo perfil público está ligado a la actividad física y al fisicoculturismo, tampoco habló de la relación. Aun así, su entorno más íntimo aseguró que la flamante pareja pasó largas horas de sobremesa entre parrillada, música y anécdotas del barrio. Junto a una pareja de amigos y su hijo, compartieron un asado con música, charlas y risas bajo los árboles del patio, típicos de ese barrio porteño.

En pocas palabras

  • Marcelo Tinelli: El conductor fue visto almorzando con Ágata Lescano, su entrenadora personal.
  • Confirmación de romance: Allegados a la pareja aseguran que ya son novios y que el encuentro fue en un clima distendido.
  • Cita discreta: Eligieron una casona de barrio en La Paternal, alejada de los focos mediáticos habituales.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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