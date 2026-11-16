Escándalo con Nelson Castro en el cierre de la gira del papa León XIV por Perú: una fuerte acusación sacudió la cobertura

"Humilde y todas casas a medio terminar, esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy hablando de una periferia", dijo el periodista en diálogo con Jonatan Viale.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", continuó con su relato desde la ciudad.

Aunque destacó la hospitalidad de todo el pueblo de Chiclayo: "Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así".

Lo cierto es que las palabras utilizadas por el periodista en el último tramo de la gira del Santo Padre por Perú generaron un enorme revuelo en los habitantes peruanos y muchos salieron a cruzarlo en redes.

El medio de Perú La República incluso resaltó acerca de este tema vía X sobre el enojo de muchos peruanos para con la expresión de Nelson: "Las declaraciones del periodista argentino Nelson Castro, generaron críticas de usuarios peruanos quienes cuestionaron el tono y consideraron que sus expresiones tenían un carácter despectivo hacia la población chiclayana".

El vínculo especial del Papa León XIV con Chiclayo

El Papa León XIV tiene con Chiclayo un vínculo muy personal y pastoral: fue su obispo entre 2015 y 2023, y la considera su “querida diócesis”. Allí vivió, se naturalizó peruano y desarrolló gran parte de su ministerio antes de ser llamado a Roma.

Llegó a la ciudad en 2014 como administrador apostólico de la diócesis y, en 2015, fue nombrado y consagrado obispo de Chiclayo en la Catedral Santa María.

Durante ocho años guió una diócesis con más de 50 parroquias y más de un millón de fieles católicos. En 2023 dejó el cargo al ser convocado por el Papa Francisco para dirigir el Dicasterio para los obispos en el Vaticano y dos años después fue elegido Papa con el nombre de León XIV.