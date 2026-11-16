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Huevos blancos o huevos marrones: cuál es la verdadera diferencia, cuál es más nutritivo y cuál conviene comprar

Un estudio sobre la producción avícola revela que la genética y la raza de la gallina determinan el color de la cáscara.

La ciencia desmiente que los huevos marrones posean mejores cualidades que los blancos.
La ciencia desmiente que los huevos marrones posean mejores cualidades que los blancos.

La elección entre huevos blancos y marrones en el supermercado suele generar dudas, alimentadas por la creencia popular de que los de cáscara oscura poseen mejores cualidades. Sin embargo, la ciencia detrás de la producción avícola aclara que estas versiones corresponden a leyendas urbanas sin fundamento y que no existen diferencias nutricionales.

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El color de la yema del huevo varía entre amarillo y naranja según la dieta, no por genética.

Por dentro, no existe diferencia alguna entre un huevo blanco y uno marrón. Ambos aportan la misma cantidad de proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas esenciales y minerales. Las variaciones en el color de la yema o en el sabor percibido se deben exclusivamente a la dieta de las gallinas, no al tono de su cáscara.

La única explicación científica detrás del color de la cáscara del huevo radica en la genética y la raza de la gallina ponedora. Las aves de plumaje blanco y lóbulos de orejas claros, como la raza Leghorn, suelen poner huevos blancos, mientras que las de plumas rojizas o marrones, como las Isa Brown o Rhode Island Red, producen huevos marrones o colorados. Existen incluso razas que ponen huevos de tonalidades azules o verdosas, manteniendo intacta su composición interna.

La resistencia de la cáscara y los mitos asociados

Otro extendido mito sugiere que los huevos marrones ostentan una cáscara más gruesa y resistente que los blancos. Expertos desmienten esta afirmación, vinculando la firmeza de la cáscara exclusivamente con la edad de la gallina. Las aves jóvenes producen huevos con cáscaras más robustas, mientras que las gallinas adultas, a medida que su producción de calcio se distribuye en huevos de mayor tamaño, tienden a poner huevos con cáscaras más finas y quebradizas, independientemente de su color.

¿Por qué los huevos marrones son más caros?

La diferencia de precio entre huevos blancos y marrones, cuando existe, responde a motivos puramente productivos y económicos. Las razas de gallinas ponedoras de huevos marrones suelen ser de mayor tamaño corporal, lo que implica un mayor consumo de alimento balanceado y granos. Este incremento en los costos de manutención se traslada al precio final del producto en el mercado, sin que esto implique una mejora en la calidad nutricional o sensorial.

Por lo tanto, al momento de la compra, la recomendación es priorizar la frescura, la limpieza de la cáscara y la fecha de vencimiento, eligiendo la opción que mejor se ajuste al presupuesto personal, ya que el color de la cáscara no garantiza un producto superior.

En pocas palabras

  • Diferencias nutricionales: No existen variaciones entre huevos blancos y marrones; ambos ofrecen proteínas y grasas de igual calidad.
  • Causa genética: El color de la cáscara depende únicamente de la raza de la gallina, no de su alimentación.
  • Diferencia económica: El precio elevado de huevos marrones refleja mayores costos productivos, sin ofrecer beneficios nutricionales adicionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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