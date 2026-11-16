Huevos blancos o huevos marrones: cuál es la verdadera diferencia, cuál es más nutritivo y cuál conviene comprar

¿Por qué los huevos marrones son más caros?

La diferencia de precio entre huevos blancos y marrones, cuando existe, responde a motivos puramente productivos y económicos. Las razas de gallinas ponedoras de huevos marrones suelen ser de mayor tamaño corporal, lo que implica un mayor consumo de alimento balanceado y granos. Este incremento en los costos de manutención se traslada al precio final del producto en el mercado, sin que esto implique una mejora en la calidad nutricional o sensorial.

Por lo tanto, al momento de la compra, la recomendación es priorizar la frescura, la limpieza de la cáscara y la fecha de vencimiento, eligiendo la opción que mejor se ajuste al presupuesto personal, ya que el color de la cáscara no garantiza un producto superior.