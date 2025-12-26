A 21 años de Cromañón: ¿qué pasó con los músicos de Callejeros?

El final de Callejeros

En 2008 comenzaron los rumores de separación. Tras la salida del disco Escultura y un concierto en el Orfeo Superdomo de Córdoba, el guitarrista Maxi Djerfy fue el primero en bajarse del barco por diferencias con el resto de sus compañeros.

"Salieron las miserias de cada uno, tuvimos que afrontar un juicio y un montón de cosas que nunca habíamos vivido, todo eso hizo que la banda se rompa", reconoció, con el tiempo, en una entrevista.

La detención del baterista Eduardo Vázquez, en 2010, por el femicidio de Wanda Taddei, desembocó en la salida del otro guitarrista: Elio Delgado. "Yo dije que había que ayudarlo respetando su sueldo y nos echaron a los dos", acusó en su momento, con duras críticas al cantante Fontanet.

Luego, el saxofonista y bandoneonista Juan Alberto Carbone también tomó distancia del frontman, quien quedó únicamente acompañado del bajista Christian Torrejón.

Pato Fontanet, de Callejeros al resurgimiento con Don Osvaldo

don--osvaldo-fontanet

Tras la disolución de Callejeros, "Pato Fontanet" comenzó a liderar Casi Justicia Social (CJS), entre presentaciones de nuevas canciones y shows por distintas provincias de la Argentina.

A fines de 2012, la Cámara Federal de Casación Penal instó a que se dispusiera el "inmediato" cumplimiento de las penas a las que habían sido condenados en la causa Cromañón, y el músico debió ser internado en la Clínica Morro, especializada en salud mental, en Córdoba, a raíz de una crisis de nervios, como consecuencia del fallo.

Ese mismo año, Fontanet también había sido asistido tras padecer "un rebrote de su cuadro psicótico", según comunicó el productor musical y amigo José Palazzo. En abril de 2013 se dictó el traslado de Santos Fontanet a la cárcel federal de Ezeiza, donde fue alojado en el pabellón psiquiátrico.

Tras su primera liberación por orden del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, en agosto de 2014, un mes después el vocalista anunció la modificación del nombre de la banda: CJS pasó a llamarse Don Osvaldo. En 2015 salió a la luz el disco Casi Justicia Social y en 2019, Casi Justicia Social II.

Previamente, Fontanet volvió a la cárcel, en 2016, junto a sus ex compañeros, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara las apelaciones presentadas por los imputados en el juicio Cromañón. De esa manera, la sentencia original volvió a quedar firme.

Después de operarse por una afección en las cuerdas vocales, que lo llevó a suspender una gira por el sur del país a fines de 2019, "Pato" regresó a los escenarios en 2021, cuando también quedó atrás la pandemia por el coronavirus. Córdoba, Rosario, Montevideo (Uruguay), Santa Fe, Rosario y Mar del Plata fueron algunos de los destinos a los que Don Osvaldo llegó en ese tiempo, con una gira incluida por España en septiembre de 2022.

19 años después de la tragedia de Cromañón, Fontanet regresó oficialmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañado en la primera función por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en derechos humanos, la banda agotó las entradas para sus presentaciones en el Luna Park.

La masividad continuó con el tiempo: el público también colmó el estadio de All Boys los días 12 y 13 de septiembre. La próxima presentación del grupo, liderado por el exCallejeros, está prevista para Mar del Plata el 31 de enero de 2026.

Christian "Dios" Torrejón, el aliado inseparable de Fontanet

Dios_Torrejon

El bajista Christian Torrejón no se despegó en ningún momento de Fontanet en cuanto a los proyectos musicales, tras la disolución de Callejeros. El músico, que incluso compartió pabellón en la cárcel junto a sus otros ex compañeros cuando estuvo detenido, hoy se encuentra encolumnado detrás de Don Osvaldo.

En el marco de la primera detención en el penal de Ezeiza, Alberto Carbone y Elio Delgado dieron origen a un proyecto llamado "Libertad a Calle G", entre zapadas y grabaciones que pudieron hacer allí mismo. En 2014, tras la incorporación de Maxi Djerfy, el trío se presentó en sociedad con el nombre de "Nuestra Raza". En paralelo, cada uno también continuó con sus propios proyectos musicales.

La inesperada muerte de Maximiliano Djerfy

Maximiliano Djerfy

El exguitarrista murió en marzo de 2021 tras sufrir un infarto durante un partido de fútbol. Hasta ese momento, el músico, de 46 años, lideraba los proyectos musicales “Esas Cosas” y Nuestra Raza, en los que tocaba junto a los exCallejeros Alberto Carbone y Elio Delgado.

En la tragedia de Cromañón, Djerfy perdió cinco familiares el 30 de diciembre de 2004. Pasó algo más de dos años detenido entre la cárcel de Ezeiza y el penal de Marcos Paz, hasta que a finales de 2016 le otorgaron la prisión domiciliaria.

Juancho Carbone y Elio Delgado, de socios a enemigos íntimos

elio-juancho

Tras la disolución de Callejeros, el saxofonista Alberto Carbone (ex Viejas Locas) se embarcó en el proyecto tanguero "Perfil Bajo" y luego con "Juancho en Banda", cuyos temas del primer disco, "Magia", fueron compuestos en su mayoría durante su detención en Ezeiza.

Luego, por diferencias que expuso públicamente, tomó la decisión de apartarse de la sociedad artística que mantenía con el guitarrista Elio Delgado. Actualmente recorre el país presentando temas solistas. El último, recientemente publicado en redes sociales, se llama "Bruja", que formará parte del álbum "La paradoja del otario".

Por su parte, Elio Delgado actualmente lidera su proyecto musical Centinela. Recientemente, en sus redes sociales, se confesó practicante del satanismo.

El baterista Eduardo Vázquez, condenado por Cromañón y el femicidio de Wanda Taddei

Eduardo Vázquez.jpg

Además de cumplir seis años de prisión por Cromañón, el baterista Eduardo Vázquez fue condenado por el femicidio de su pareja Wanda Taddei. La madrugada del 10 de febrero de 2010, en la casa ubicada en Pizarro 7083, Mataderos, Vázquez arrojo alcohol sobre el cuerpo de la joven y la prendió fuego con un encendedor tras una discusión.

La víctima agonizó durante 11 días y falleció el 21 de febrero en el Hospital de Quemados porteño, convirtiéndose en un caso emblemático por la crueldad de la modalidad del femicidio.

En 2012, Vázquez fue declarado culpable por “homicidio agravado por el vínculo”, atenuado por “emoción violenta”, y el Tribunal Oral en lo Criminal 20 le dio una pena inicial de 18 años de cárcel. Tras las apelaciones de la fiscalía y la querella, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó la sentencia en septiembre de 2013, dictándole prisión perpetua, pena que fue confirmada un año después por la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, se encuentra detenido en el penal de Devoto. Según un informe interno difundido a principios de diciembre, Vázquez está en pareja y se espera que sea padre en 2026.

También mantiene visitas de su madre, su hermana, amigos y un primo de Wanda Taddei, así como contacto frecuente con su hija de 19 años, que vive fuera del país, mediante llamadas telefónicas.