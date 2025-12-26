La China Suárez podría estar embarazada de Icardi: el sospechoso gesto que descubrió Moria Casán
Una imagen de los festejos navideños y la mirada atenta de Moria Casán reavivaron con fuerza las versiones sobre un posible embarazo de la China Suárez junto a Mauro Icardi. Mirá el detalle que desató el rumor.
26 dic 2025, 16:55
Una simple foto navideña fue suficiente para volver a poner a la China Suárez y a Mauro Icardi en el centro de la polémica. En las últimas horas, una imagen de los festejos de Nochebuena, junto a sus hijos comenzó a circular con fuerza en redes sociales y reavivó un rumor que ya había sonado meses atrás: ¿hay un embarazo en camino?
El detalle que despertó todas las sospechas no pasó desapercibido para los usuarios ni para Moria Casán, quien analizó la postal al aire de La Mañana con Moria (El Trece). En la imagen, se ve a Icardi abrazando a la actriz por detrás, con ambas manos apoyadas de manera llamativa sobre su abdomen. Ese gesto fue suficiente para que “La One” encendiera la mecha.
“Vamos a ser chusmas, doñas”, lanzó Moria con su habitual ironía, antes de ir directo al hueso. “La mano de él no está en la cintura, está un poquito más abajo… ¿no está insinuando un posible embarazo?”, disparó sin filtro, sembrando la duda que rápidamente explotó en redes sociales.
La reacción en el estudio fue inmediata. Naza Di Serio reconoció que el tema ya venía circulando fuerte: “¿Sabés que lo pensamos? Se dijo un montón en redes sociales”. Lejos de bajar el tono, Moria redobló la apuesta y analizó la escena al detalle: “¿Por qué la manito así? Está puesta de una forma especial. A mí me parece que le está agarrando la pancita porque queda divino para la foto”.
Como si eso fuera poco, surgieron más elementos que alimentaron la teoría. “Y no es la primera foto así que veo”, agregó Di Serio, mientras María Fernanda Callejón sumó otro dato no menor: “Él generalmente posa siempre adelante, bien protagonista. Qué raro que esté detrás de ella”.
Por ahora, ni la China Suárez ni Mauro Icardi salieron a aclarar la situación. Pero el gesto, la foto y las miradas atentas de las redes y la televisión volvieron a ponerlos en el ojo de la tormenta.
¿Por qué Yanina Latorre fulminó a la China Suárez por un regalo de Navidad?
Yanina Latorre volvió a apuntar sin filtros contra la China Suárez luego de que la actriz compartiera en sus redes una imagen de su hijo Amancio durante los festejos de Navidad. El posteo, que rápidamente se viralizó, generó una ola de comentarios encontrados y despertó una fuerte polémica en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el regalo elegido para el nene.
Fue la propia China quien, desde sus historias de Instagram, mostro una imagen de Amancio con un portaretrato con una imgen de él con la camiseta número 9 del Galatasaray simulando ser también un futbolista desde el vestuario.
Esto trajo mucha repercusión en las redes y muchos usuarios virtuales tomaron este gesto de la China como una clara y directa provocación a su ex Benjamín Vicuña, padre del niño, con quien estuvo enfrentado justamente por su idea de instalarse en el país turco con sus hijos.
Ante esto, desde su cuenta en la red social X, Yanina Latorre reaccionó de manera contundente al ver la imagen de Amancio y sentenció: “Demencial”, fue el categórico término que utilizó la conductora de SQP (América TV) para referirse a la acción de la China Suárez.