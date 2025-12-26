La China Suárez podría estar embarazada de Icardi: el sospechoso gesto que descubrió Moria Casán

Como si eso fuera poco, surgieron más elementos que alimentaron la teoría. “Y no es la primera foto así que veo”, agregó Di Serio, mientras María Fernanda Callejón sumó otro dato no menor: “Él generalmente posa siempre adelante, bien protagonista. Qué raro que esté detrás de ella”.

Por ahora, ni la China Suárez ni Mauro Icardi salieron a aclarar la situación. Pero el gesto, la foto y las miradas atentas de las redes y la televisión volvieron a ponerlos en el ojo de la tormenta.

¿Por qué Yanina Latorre fulminó a la China Suárez por un regalo de Navidad?

Yanina Latorre volvió a apuntar sin filtros contra la China Suárez luego de que la actriz compartiera en sus redes una imagen de su hijo Amancio durante los festejos de Navidad. El posteo, que rápidamente se viralizó, generó una ola de comentarios encontrados y despertó una fuerte polémica en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el regalo elegido para el nene.

Fue la propia China quien, desde sus historias de Instagram, mostro una imagen de Amancio con un portaretrato con una imgen de él con la camiseta número 9 del Galatasaray simulando ser también un futbolista desde el vestuario.

Esto trajo mucha repercusión en las redes y muchos usuarios virtuales tomaron este gesto de la China como una clara y directa provocación a su ex Benjamín Vicuña, padre del niño, con quien estuvo enfrentado justamente por su idea de instalarse en el país turco con sus hijos.

Ante esto, desde su cuenta en la red social X, Yanina Latorre reaccionó de manera contundente al ver la imagen de Amancio y sentenció: “Demencial”, fue el categórico término que utilizó la conductora de SQP (América TV) para referirse a la acción de la China Suárez.