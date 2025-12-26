¿Cuándo se estrena en Netflix el último capítulo de Stranger Things 5, a qué hora y cuánto dura?

Ese segundo volumen elevó la tensión narrativa y dejó a los personajes al borde del colapso. Las decisiones tomadas allí fueron clave para preparar el terreno del último episodio. Nada quedó librado al azar. Cada escena funcionó como una pieza necesaria para que el desenlace pudiera arrancar sin preámbulos.

Los episodios 5, 6 y 7 profundizaron en el pasado de Henry Creel y en la conexión definitiva entre Vecna y el Upside Down. También reforzaron el arco emocional de Will, cuya confesión marcó uno de los momentos más comentados de la temporada. Eleven, por su parte, enfrentó las consecuencias de usar sus poderes al límite, mientras el grupo de Hawkins definió una estrategia final sin margen de error.

Stranger Things Netflix 2

Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de Stranger Things

El episodio 8 de Stranger Things 5 se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025. Netflix confirmó que estará disponible a las 22 horas de Argentina. De esta manera, millones de espectadores alrededor del mundo despedirán la serie emblema de la plataforma en la última noche del año. La decisión no fue casual. Netflix buscó asociar el cierre de Stranger Things con un momento simbólico.

Cuánto dura el episodio final de Stranger Things en Netflix

El capítulo final lleva por título "The Rightside Up" y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 8 minutos, lo que lo convierte en el episodio más extenso de toda la quinta temporada. Aunque no es el más largo de toda la serie, sí fue definido por sus creadores como uno de los más ambiciosos en términos de escala y desarrollo emocional.

Stranger Things Netflix 3

Stranger Things y un estreno histórico también en cines

Además del lanzamiento en streaming, Netflix confirmó que "The Rightside Up" se proyectará en más de 500 salas de cine de Estados Unidos y Canadá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026. La iniciativa busca convertir el final en una experiencia colectiva, algo poco habitual para una producción originalmente pensada para el hogar.

Las funciones no contarán con venta tradicional de entradas. En su lugar, los cines ofrecerán vouchers de concesión que garantizarán un asiento. Netflix no recibirá ingresos directos por taquilla, ya que el objetivo es promocional y simbólico.

Stranger Things 5 Netflix 3

Qué va a pasar después del final de Stranger Things 5

Aunque Stranger Things llega a su fin, el universo creado por los Duffer no desaparecerá por completo. Netflix ya confirmó que existen proyectos derivados en desarrollo, aunque ninguno continuará directamente la historia de los protagonistas originales.

El episodio 8 funcionará, entonces, como un cierre definitivo. No habrá escenas pensadas para abrir nuevas tramas inmediatas. La prioridad fue despedir a los personajes tal como los conoció el público.