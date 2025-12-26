La madre de la joven que podría ser deportada de EEUU contó cómo está su hija: "La encadenaron"
Mariana Lozita, habló con A24, relató cómo nació la historia de amor de la pareja y repasó cómo fueron los 10 días de encierro de Felicitas Lauría.
La madre de la joven que podrá ser deportada de EEUU contó cómo está su hija: "La encadenaron".
Lo que debía ser el último paso para iniciar una nueva vida en Estados Unidos se convirtió en un calvario. Felicitas Lauría, una joven cordobesa de 22 años, asistió el 25 de noviembre junto a su esposo estadounidense a la entrevista final para obtener la residencia permanente en California, pero quedó detenida y Mariana Lozita, madre de Felicitas, contó el mal momento que pasó su hija: “La encadenaron como en las películas”.
En lugar de recibir la aprobación, fue detenida, incomunicada y encadenada en una celda durante 10 días. Su caso refleja el costado más duro de la nueva política migratoria de Estados Unidos y el impacto directo en quienes buscan regularizar su estatus.
Felicitas viajó a Estados Unidos a principios de 2023 mediante el programa Au Pair, con una visa de trabajo por dos años. Meses después conoció a Marcus, el día en que cumplió 21 años, y la relación avanzó rápidamente. En febrero de 2025, ambos se casaron y ella inició el proceso de ajuste de estatus migratorio para permanecer en el país.
El trámite parecía avanzar sin inconvenientes: presentó la documentación, realizó estudios biométricos y en septiembre obtuvo el permiso de trabajo, lo que le permitió conseguir empleo. La entrevista conyugal era el último paso antes de acceder a la residencia permanente.
Embed
Una entrevista que terminó en arresto
Según relató en A24 su madre, Mariana Lozita, durante la cita le consultaron si su visa original estaba vencida. Felicitas respondió que sí, pero aclaró que se encontraba amparada por el trámite de ajuste de estatus y el permiso de trabajo vigente. Aun así, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresaron y la detuvieron.
“Los estaban esperando a todos”, dijo su mamá, al mencionar que más inmigrantes fueron arrestados en simultáneo. La familia vincula lo ocurrido a cambios recientes en la política migratoria.
Encadenada, incomunicada y sin medicación
Los primeros dos días estuvo incomunicada. Luego fue trasladada entre comisarías y el centro de detención Otay Mesa, donde denuncian trato degradante.
Según su madre:
Le colocaron cadenas desde los pies hasta la cintura y en las manos.
No se las retiraban ni siquiera para ir al baño.
Suspendieron la medicación para la tiroides.
No le permitieron usar sus lentes, dejándola casi sin poder ver.
El encierro atravesó incluso la celebración de Acción de Gracias. Cuando salió, estaba cinco kilos más flaca, según su familia. Afuera la esperaban su esposo y su familia política: “Fue muy emotivo el reencuentro”, expresó Lozita.
Salió bajo fianza y espera una audiencia clave
Felicitas fue liberada a principios de diciembre tras pagar una caución de US$1500. Debió usar tobillera electrónica y cumplir condiciones mientras avanza la causa. Recién el 11 de diciembre, con un certificado médico, lograron que le retiraran el dispositivo, que le provocaba moretones y dolor.
Pese a todo, la joven decidió no regresar a Argentina. Retomó su empleo y continúa viviendo con su esposo. También volvió a estudiar: inició el ciclo básico para luego ingresar a Leyes, carrera de la que ya cursó dos años en Córdoba y espera validar materias.