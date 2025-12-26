La madre de la joven que podría ser deportada de EEUU contó cómo está su hija: "La encadenaron"

Embed

Una entrevista que terminó en arresto

Según relató en A24 su madre, Mariana Lozita, durante la cita le consultaron si su visa original estaba vencida. Felicitas respondió que sí, pero aclaró que se encontraba amparada por el trámite de ajuste de estatus y el permiso de trabajo vigente. Aun así, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresaron y la detuvieron.

“Los estaban esperando a todos”, dijo su mamá, al mencionar que más inmigrantes fueron arrestados en simultáneo. La familia vincula lo ocurrido a cambios recientes en la política migratoria.

el-reencuentro-de-felicitas-con-su-mama-tras-salir-bajo-fianza-foto-el-diario-cba-GIJL2HR4W5CMJPXQ4VA7RXXDEQ El reencuentro de Felicitas con su mamá, tras salir bajo fianza. (Foto: El Diario Cba)

Encadenada, incomunicada y sin medicación

Los primeros dos días estuvo incomunicada. Luego fue trasladada entre comisarías y el centro de detención Otay Mesa, donde denuncian trato degradante.

Según su madre:

Le colocaron cadenas desde los pies hasta la cintura y en las manos.

No se las retiraban ni siquiera para ir al baño.

Suspendieron la medicación para la tiroides.

No le permitieron usar sus lentes, dejándola casi sin poder ver.

El encierro atravesó incluso la celebración de Acción de Gracias. Cuando salió, estaba cinco kilos más flaca, según su familia. Afuera la esperaban su esposo y su familia política: “Fue muy emotivo el reencuentro”, expresó Lozita.

felicitas-la-joven-cordobesa-quedo-en-libertad-bajo-fianza-pero-sigue-bajo-control-migratorio-foto-gentileza-villa-maria-vivo-WWPYHDEA3ZCNFHMN3H6NCTXQUY Felicitas, la joven cordobesa, quedó en libertad bajo fianza pero sigue bajo control migratorio.

Salió bajo fianza y espera una audiencia clave

Felicitas fue liberada a principios de diciembre tras pagar una caución de US$1500. Debió usar tobillera electrónica y cumplir condiciones mientras avanza la causa. Recién el 11 de diciembre, con un certificado médico, lograron que le retiraran el dispositivo, que le provocaba moretones y dolor.

Pese a todo, la joven decidió no regresar a Argentina. Retomó su empleo y continúa viviendo con su esposo. También volvió a estudiar: inició el ciclo básico para luego ingresar a Leyes, carrera de la que ya cursó dos años en Córdoba y espera validar materias.