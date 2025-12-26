La tremenda advertencia de un entrenador de ascenso al Lanín tras el caso Christian Petersen: "La adicción..."

"Antes que nada, deseamos de corazón una pronta y completa recuperación a Christian Petersen. Lamentamos profundamente que una situación de salud tan delicada —y personal— haya quedado expuesta públicamente, más aún cuando se trata de una enfermedad como la adicción, que requiere cuidado, respeto y acompañamiento, no espectáculo", escribieron en el pie de video.

Posteriormente, señalaron que "este mensaje no busca juzgar ni señalar a una persona. Busca abrir una reflexión necesaria sobre la montaña, los riesgos reales y una tendencia cada vez más visible: subir para mostrarse, llegar para la foto, sin respetar procesos, límites ni preparación".

Para ellos, que son una verdadera voz autorizada para hablar de los ascensos al Lanín, "la montaña no es un escenario. La cumbre no es un trofeo. Y ninguna selfie vale una vida. Desde Mirá Cómo Lo Hago creemos en el respeto, en el camino, en volver. Siempre en volver". Evidentemente, tienen una mirada crítica hacia lo que sucedió con Petersen y la tendencia de tomar este tipo de actividades -tan riesgosas por cierto- como una moda y no como un estilo de vida.

Mirá como lo hago

El experimentado alpinista, quien escala montañas de la Argentina y el mundo promoviendo la adopción de personas, también hizo su catarsis. "El caso Petersen no es un chisme. No es espectáculo. Es una alamra. Un hombre conocido, una montaña muy exigente, un cuerpo que colapsa, y de golpe todos miramos eso, pero seamos honestos: esto no empezó allá arriba, esto empezó mucho antes. Empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando la cumbre se volvió una prueba social, cuando subir ya no era vivir la experiencia sino mostrarla" arrancó.

"Hoy hay gente que va a la montaña no a entrenar, no a escuchar su cuerpo, no a respetar la altura, va a buscar una foto, una selfie, una historia, un "yo estuve allí". La montaña no entiende del aire, no sabe quién sos, no le importa si sos famoso, no negocia con el ego. Cuando alguien se descompensa en la altura no es mala suerte, es fisiología, es falta de aclimatación, es apuro, es soberbia disfrazada de valentía. En Mirá cómo lo hago lo decimos sin vueltas: la cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende, lo que vende es la foto, el aplauso rápido, la épica vacía. Y ojo con esto: no sólo se pone en riesgo el que sube, se pone en riesgo al guía, al rescatista, al equipo médico, a la familia que espera abajo" explicó.

"El caso Petersen duele mucho pero también desnuda algo incomodo: hay una nueva tendencia en el montañismo, querer la cumbre sin proceso, el resultado sin entrenamiento, la gloria sin responsabilidad. La montaña no te debe nada. ¡Nada! Si hoy estás pensando en subir solo para tener una foto, ¡frena! La montaña va a seguir allí. Tu vida no vale una selfie. Ni la de quienes salen a buscarte vale una selfie. Frená como corresponde, y respetá" exclamó Catalá en un intento fuerte de crear conciencia.