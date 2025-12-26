En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Video
Nena
EXCLUSIVO A24

El video clave que puede revelar de dónde salió la bala que hirió a la nena de 12 años en Villa Sarmiento

Angelina permanece internada en estado crítico tras haber sido alcanzada por una bala perdida mientras miraba fuegos artificiales en la puerta de su casa, en Villa Sarmiento. El video clave que investiga la Policía.

El video clave que puede revelar de dónde salió la bala que hirió a la nena de 12 años en Villa Sarmiento
Leé también La bronca de una tía de la nena baleada al autor del disparo: "Si no te encuentra la Policía, te encontramos nosotros"
la bronca de una tia de la nena baleada al autor del disparo: si no te encuentra la policia, te encontramos nosotros

La víctima es Angelina, quien había salido a la vereda de su casa junto a su familia para observar los fuegos artificiales de Nochebuena cuando recibió el impacto en la cabeza. Desde entonces, permanece internada en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, con pronóstico reservado.

El momento del disparo

El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche del 25 de diciembre, en la localidad de Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón. Según relataron sus familiares, Angelina alcanzó a decir “me quema” antes de desvanecerse tras ser herida.

La bala se alojó en la fosa posterior del cráneo y no tuvo orificio de salida, lo que agravó su cuadro clínico. Los médicos que la asisten confirmaron que su estado es crítico debido a la zona afectada.

En el marco de la investigación, la Policía analiza distintas hipótesis y trabaja sobre la posibilidad de que el disparo haya sido realizado por un vecino de la familia, en el contexto de los festejos navideños.

Un video bajo análisis

En las últimas horas, los investigadores incorporaron a la causa un registro audiovisual captado por una cámara de seguridad de un hombre que vive a 100 metros de la casa de Angelina. En las imágenes se observa a un niño jugando con una estrellita en el patio de su casa, cuando de repente se escucha un estruendo compatible con un disparo de arma de fuego.

El hombre encontró por la mañana una bala en el patio de su casa después de enterarse del grave cuadro en el que se encontraba la niña de 12 años. Al recordar el sonido que había escuchado la noche anterior, cuando se encontraba con su esposa y sus dos hijos en el patio de su casa para celebrar Navidad, el hombre inspeccionó con la luz del día esa zona y encontró la vaina. Inmediatamente, lo reportó a la Policía.

Embed

Los peritos buscan establecer si ese sonido corresponde al proyectil que impactó en la cabeza de Angelina. De confirmarse, el video permitiría reconstruir el recorrido de la bala y acotar la zona desde donde se efectuó el disparo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan reuniendo pruebas para identificar al responsable de un acto que, cometido de manera negligente, estuvo a punto de terminar en una tragedia aún mayor.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Nena Noticias A24 Balazos Villa Sarmiento
Notas relacionadas
Hallaron tres vainas en el caso de la nena de 12 años baleada en Navidad y pidieron un estudio clave
Qué determinó la pericia y cómo sigue la nena de 12 años herida por una bala perdida
La Matanza: discutió con su pareja, la golpeó en plena calle, la atropelló con un camión y la mató

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar