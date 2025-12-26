El video clave que puede revelar de dónde salió la bala que hirió a la nena de 12 años en Villa Sarmiento

La bala se alojó en la fosa posterior del cráneo y no tuvo orificio de salida, lo que agravó su cuadro clínico. Los médicos que la asisten confirmaron que su estado es crítico debido a la zona afectada.

En el marco de la investigación, la Policía analiza distintas hipótesis y trabaja sobre la posibilidad de que el disparo haya sido realizado por un vecino de la familia, en el contexto de los festejos navideños.

Un video bajo análisis

En las últimas horas, los investigadores incorporaron a la causa un registro audiovisual captado por una cámara de seguridad de un hombre que vive a 100 metros de la casa de Angelina. En las imágenes se observa a un niño jugando con una estrellita en el patio de su casa, cuando de repente se escucha un estruendo compatible con un disparo de arma de fuego.

El hombre encontró por la mañana una bala en el patio de su casa después de enterarse del grave cuadro en el que se encontraba la niña de 12 años. Al recordar el sonido que había escuchado la noche anterior, cuando se encontraba con su esposa y sus dos hijos en el patio de su casa para celebrar Navidad, el hombre inspeccionó con la luz del día esa zona y encontró la vaina. Inmediatamente, lo reportó a la Policía.

Los peritos buscan establecer si ese sonido corresponde al proyectil que impactó en la cabeza de Angelina. De confirmarse, el video permitiría reconstruir el recorrido de la bala y acotar la zona desde donde se efectuó el disparo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan reuniendo pruebas para identificar al responsable de un acto que, cometido de manera negligente, estuvo a punto de terminar en una tragedia aún mayor.