La fuerte confesión de Eduardo Vázquez sobre Wanda Taddei y la inesperada noticia con su nueva pareja
El exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, cumple prisión perpetua por el femicidio de su expareja, Wanda Taddei, y cuatro años por el incendio culposo en la tragedia de Cromañón.
Vázquez podría acceder próximamente a salidas transitorias desde la cárcel de Devoto,
Luego de que a fines de octubre se difundiera que Eduardo Arturo Vázquez, exbaterista de Callejeros condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei y a cuatro años por el incendio culposo en la tragedia de Cromañón, se encontraba cerca de acceder a salidas transitorias desde la cárcel de Devoto, en las últimas horas se dio a conocer el informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que evaluó su caso en agosto de 2025.
Este plantel, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal y está conformado por una trabajadora social y una psiquiatra, registró que Vázquez confesó nuevamente el crimen de su expareja, ocurrido en 2010.
El documento además detalla cómo es la vida de Vázquez en prisión. En ese marco se conoció que su actual pareja, identificada como E., de 37 años, está embarazada. Con ella comenzó un vínculo en 2023, tras su traslado a Devoto. El músico contó que la conocía desde la adolescencia, antes de los hechos que marcaron su condena y la definió como su “complemento” y “elección”.
Durante su encarcelamiento, Vázquez también mantuvo una relación con otra mujer que se encontraba detenida, con la que se casó en 2018. Sin embargo, el vínculo terminó cuando ella recuperó la libertad. Según consta en el informe, el baterista aseguró haberse sentido “engañado, estafado”.
El informe registra además su lista de visitantes: su madre, su hermana, amigos y un primo de Wanda Taddei, su víctima. También mantiene contacto frecuente con su hija, de 19 años, que vive fuera del país, mediante llamadas telefónicas.
Cómo serán las salidas de Eduardo Vázquez en caso de que lo autoricen
El beneficio de salidas transitorias, autorizado por el juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, permitiría a Vázquez egresar de la cárcel por lapsos de entre 12 y 72 horas, medida que generó rechazo entre la familia de Taddei, el fiscal y el SPF.
En abril de 2024, el Consejo Correccional de la cárcel de Devoto había dictaminado “desfavorable” que el músico pasara al período de prueba que le permitiría salir temporalmente. Sin embargo, el área de Psicología del Hospital Penitenciario Central II dio el visto bueno: “En este tiempo, el interno puede adaptarse al encuadre propuesto, con buena predisposición”, destacando que no se encontraron signos de agresividad hacia otros.
También se supo que Vázquez, durante su confinamiento, participó en diversos programas de reeducación y tratamiento: en 2018 en el “Programa Específico de Tratamiento para Agresores de Violencia de Género en Contexto de Encierro”; en 2019 en el “Programa de Tratamiento para Internos Involucrados en Causas de Homicidio”; y en 2024 en el “Programa de Tratamiento para el Abordaje de Violencias Sexuales y de Género”, además de integrarse al dispositivo grupal ‘Por buenas masculinidades’ dictado en prisión.