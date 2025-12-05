La fuerte confesión de Eduardo Vázquez sobre Wanda Taddei y la inesperada noticia con su nueva pareja

El informe registra además su lista de visitantes: su madre, su hermana, amigos y un primo de Wanda Taddei, su víctima. También mantiene contacto frecuente con su hija, de 19 años, que vive fuera del país, mediante llamadas telefónicas.

Cómo serán las salidas de Eduardo Vázquez en caso de que lo autoricen

Wanda Taddei y Eduardo Vázquez de Callejeros.

El beneficio de salidas transitorias, autorizado por el juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, permitiría a Vázquez egresar de la cárcel por lapsos de entre 12 y 72 horas, medida que generó rechazo entre la familia de Taddei, el fiscal y el SPF.

En abril de 2024, el Consejo Correccional de la cárcel de Devoto había dictaminado “desfavorable” que el músico pasara al período de prueba que le permitiría salir temporalmente. Sin embargo, el área de Psicología del Hospital Penitenciario Central II dio el visto bueno: “En este tiempo, el interno puede adaptarse al encuadre propuesto, con buena predisposición”, destacando que no se encontraron signos de agresividad hacia otros.

También se supo que Vázquez, durante su confinamiento, participó en diversos programas de reeducación y tratamiento: en 2018 en el “Programa Específico de Tratamiento para Agresores de Violencia de Género en Contexto de Encierro”; en 2019 en el “Programa de Tratamiento para Internos Involucrados en Causas de Homicidio”; y en 2024 en el “Programa de Tratamiento para el Abordaje de Violencias Sexuales y de Género”, además de integrarse al dispositivo grupal ‘Por buenas masculinidades’ dictado en prisión.