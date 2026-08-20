A dos años de la separación de Emilia Attias y el Turco Naim revelaron el verdadero motivo

En medio de ese escenario comenzaron a circular versiones sobre supuestos chats y una posible infidelidad, algo que quedó instalado como uno de los capítulos más polémicos alrededor de la ruptura.

Siguiendo con la información, Yanina aseguró que Naim habría atravesado un momento personal complicado y que, según la información que recibió, llegó a pensar en alejarse del país antes de que el conflicto se hiciera público. "Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot", contó y aseguró que el actor habría dicho que se iba a Ecuador para no estar presente cuando el escándalo finalmente explotara.

Sin embargo, según esa misma versión, Naim habría tenido una particular interpretación sobre la situación de Emilia. "Dijo que la entendía, que era joven y que tenía que vivir su vida", relató Latorre.

Pero todavía faltaba uno de los aspectos más delicados de la historia: la intimidad de la pareja.

Según la versión difundida en ese entonces, los problemas en ese plano también habrían pesado en el desgaste de la relación. Latorre aseguró que Attias llevaba tiempo intentando sostener el vínculo, pero que la situación se había vuelto cada vez más difícil. "Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'", contó.

También vincularon esa situación con el difícil momento personal que habría atravesado Naim. "Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas", afirmó.

Según su relato, la actriz habría quedado durante un período a cargo de buena parte de las responsabilidades económicas mientras el actor atravesaba una etapa de inactividad laboral.

"Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido", sostuvo Latorre durante el programa.

Así, la separación que inicialmente había sido presentada por sus protagonistas como una decisión tomada de común acuerdo después de veinte años de relación comenzó a quedar rodeada por una serie de versiones sobre conflictos internos que habrían marcado los últimos tiempos de la pareja.