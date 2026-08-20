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A dos años de la separación de Emilia Attias y el Turco Naim revelaron el verdadero motivo

La explosiva versión sobre lo qué pasó entre Emilia Attias y el Turco Naim, a dos años de teminar su relación. Enterate.

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A dos años de la separación de Emilia Attias y el Turco Naim revelaron el verdadero motivo

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim, que se conoció en mayo de 2024, después de dos décadas juntos, estuvo lejos de ser un final tranquilo. Aunque el actor salió públicamente a aclarar que no había terceros en discordia y que el cariño entre ambos seguía intacto, con el paso de los días comenzaron a aparecer versiones sobre las fuertes internas que atravesaban la pareja.

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Imagen generada con IA con fines ilustrativos

En ese entonces, fue Yanina Latorre, quien en LAM reveló supuestas discusiones vinculadas al dinero, la convivencia y la intimidad. Según contó la panelista, uno de los principales conflictos habría estado relacionado con la situación económica de la pareja. De acuerdo con su versión, Attias cuestionaba el lugar laboral que había alcanzado Naim y lo comparaba con otros hombres del ambiente empresarial.

"Ella lo tiró abajo a él diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos grosos y lo comparaba con otros tipos que tenían mucha guita", aseguró Latorre.

Pero la cuestión económica no habría sido el único punto de tensión. Latorre también habló de un fuerte desgaste en la convivencia y aseguró que Emilia estaba cansada de que el actor permaneciera gran parte del tiempo en la casa.

En medio de ese escenario comenzaron a circular versiones sobre supuestos chats y una posible infidelidad, algo que quedó instalado como uno de los capítulos más polémicos alrededor de la ruptura.

Siguiendo con la información, Yanina aseguró que Naim habría atravesado un momento personal complicado y que, según la información que recibió, llegó a pensar en alejarse del país antes de que el conflicto se hiciera público. "Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot", contó y aseguró que el actor habría dicho que se iba a Ecuador para no estar presente cuando el escándalo finalmente explotara.

Sin embargo, según esa misma versión, Naim habría tenido una particular interpretación sobre la situación de Emilia. "Dijo que la entendía, que era joven y que tenía que vivir su vida", relató Latorre.

Pero todavía faltaba uno de los aspectos más delicados de la historia: la intimidad de la pareja.

Según la versión difundida en ese entonces, los problemas en ese plano también habrían pesado en el desgaste de la relación. Latorre aseguró que Attias llevaba tiempo intentando sostener el vínculo, pero que la situación se había vuelto cada vez más difícil. "Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'", contó.

También vincularon esa situación con el difícil momento personal que habría atravesado Naim. "Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas", afirmó.

Según su relato, la actriz habría quedado durante un período a cargo de buena parte de las responsabilidades económicas mientras el actor atravesaba una etapa de inactividad laboral.

"Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido", sostuvo Latorre durante el programa.

Así, la separación que inicialmente había sido presentada por sus protagonistas como una decisión tomada de común acuerdo después de veinte años de relación comenzó a quedar rodeada por una serie de versiones sobre conflictos internos que habrían marcado los últimos tiempos de la pareja.

En pocas palabras

  • Separación Emilia y Naim: Revelan que tras dos décadas juntos, la ruptura en mayo de 2024 tuvo fuertes internas, no un final tranquilo.
  • Motivos del conflicto: Se mencionan discusiones sobre economía, convivencia y supuesta infidelidad, según versiones periodísticas.
  • Versiones detalladas: Yanina Latorre expuso supuestos problemas de desgaste, cuestionamientos laborales y personales del actor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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