El polémico gesto del Turco García mientras Mariela Prieto quedó plantada en la boda de Gran Hermano

Mientras se desarrollaba la gala especial en el reality, el Turco García recurrió a las redes para promocionar su barbería y cafetería con espacio de streaming, en una actitud totalmente distante con Mariela.

Cabe recordar que hace algunas semanas Mariela tuvo un acercamiento en la casa con Emanuel Di Gioia, lo que el exfutbolista no tomó lógicamente de la mejor manera.

El exfutbolista se mantuvo al margen del sueño de su pareja de concretar la boda dentro de la casa y además de dejarla plantada recurrió a las redes con un mensaje promocional de su nuevo lanzamiento laboral, lo que evidencia aún más el evidente cortocircuito en la relación.

El Turco García explicó por qué no fue a las bodas de Gran Hermano

Pese al pedido público de Mariela Prieto, el Turco García no asistió a Gran Hermano para participar de los casamientos de los participantes y explicó las razonas.

"Lo que pasa es que yo estoy volviendo de viaje, paré en la ruta para hablar y no sé si llego", comentó el exfutbolista en diálogo vía streaming con Daniela Celis y Mica Viciconte.

"¿Vos querés?", le consultó la pareja de Fabián Cubero si tenía ganas de ver a su pareja en el reality. Y él se sinceró: "No sé", dijo y definió su actual estado civil como "gris".

"Nosotros estábamos distanciados, nada más que eso. No estábamos bien pero tampoco estábamos mal", reconoció el Turco García.

Y dejó en claro que no tiene intenciones de ir a apoyar a Mariela en el reality: "No iría, yo la voy a esperar en mi casa. Necesitamos una charla pendiente seguro cuando salga", agregó firme.