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El desgarrador relato del futbolista Jonatan Gómez: reveló que sufre ludopatía y denunció una terrible extorsión

El exfutbolista de Racing y Sarmiento reveló su adicción al juego. Denunció amenazas de muerte y una extorsión, mientras lucha por sanar.

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El desgarrador relato del futbolista Jonatan Gómez: reveló que sufre ludopatía y denunció una terrible extorsión

El ambiente del fútbol argentino se encuentra impactado tras las dramáticas declaraciones de Jonatan Gómez, futbolista de 36 años con pasado en instituciones como Rosario Central, Racing y Sarmiento de Junín. Actualmente sin club luego de rescindir su vínculo con el conjunto de Junín, el mediocampista rompió el silencio sobre el complejo momento personal que atraviesa a causa de su adicción a las apuestas y una grave situación judicial.

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Durante una entrevista brindada en el canal de YouTube MargaTV al periodista Roberto Caferra, el volante expuso abiertamente la profundidad de su crisis personal y familiar: "Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta".

Por qué Jonatan Gómez denunció una extorsión por 500 mil dólares

El conflicto judicial comenzó en febrero, cuando el jugador realizó una presentación legal a raíz de reclamos de pago e intimidaciones vinculadas a operaciones en una plataforma clandestina de casino online. Según la denuncia presentadas por el futbolista, en el transcurso de mediados de 2025 comenzó a recibir aprietes tanto en el predio de Sarmiento de Junín como en su propio domicilio, por parte de una organización que le exigía la cancelación de un saldo que originalmente era de 50 mil dólares.

El abogado defensora del deportista, Paul Krupnik, precisó en declaraciones a Radio 2 que la situación escaló violentamente el 29 de octubre de 2025. En aquella fecha, según la versión del letrado, Gómez fue obligado a subir a un vehículo para ser trasladado a una escribanía en Junín, donde firmó bajo amenaza de muerte cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares, un monto que multiplicaba por diez la cifra adeudada.

Qué determinó la Justicia sobre la denuncia presentada por el futbolista

Pese a la gravedad del hecho denunciado por el mediocampista, la causa judicial tuvo un revés desfavorable. El fiscal Aquiles Balbis decidió desestimar la presentación tras considerar que no existieron intimidaciones por parte de las personas denunciadas. En su dictamen, el funcionario judicial sostuvo que fue el propio jugador quien propuso acordar el monto final y firmar la documentación ante el escribano público.

Ante este fallo, Gómez cuestionó con dureza el accionar de las autoridades encargadas de investigar su caso: "El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme".

Cómo es el presente de Jonatan Gómez tras alejarse del fútbol

Sin equipo tras su salida de la institución de Junín, el futbolista enfoca sus fuerzas en la recuperación de su salud mental y en recomponer el vínculo con sus seres queridos. Según reveló durante el reportaje, se encuentra bajo tratamiento médico y ya lleva cuatro meses sin apostar, aunque reconoce el impacto de las consecuencias acumuladas: "Uno sufre y deja secuelas al costado", concluyó.

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