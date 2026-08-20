El desgarrador relato del futbolista Jonatan Gómez: reveló que sufre ludopatía y denunció una terrible extorsión

Qué determinó la Justicia sobre la denuncia presentada por el futbolista

Pese a la gravedad del hecho denunciado por el mediocampista, la causa judicial tuvo un revés desfavorable. El fiscal Aquiles Balbis decidió desestimar la presentación tras considerar que no existieron intimidaciones por parte de las personas denunciadas. En su dictamen, el funcionario judicial sostuvo que fue el propio jugador quien propuso acordar el monto final y firmar la documentación ante el escribano público.

Ante este fallo, Gómez cuestionó con dureza el accionar de las autoridades encargadas de investigar su caso: "El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme".

Cómo es el presente de Jonatan Gómez tras alejarse del fútbol

Sin equipo tras su salida de la institución de Junín, el futbolista enfoca sus fuerzas en la recuperación de su salud mental y en recomponer el vínculo con sus seres queridos. Según reveló durante el reportaje, se encuentra bajo tratamiento médico y ya lleva cuatro meses sin apostar, aunque reconoce el impacto de las consecuencias acumuladas: "Uno sufre y deja secuelas al costado", concluyó.