A los 20 años, Marta Fort confesó cuál es la enfermedad que padece: "Horrible"

La hija de Ricardo Fort reveló que esto afectó la parte derecha de su cuerpo y que desde los 2 años se trata con kinesiólogos. Entre los problemas que esto le trajo es que desarrolló más fuerte la masa muscular en la parte izquierda.

En búsqueda de un tratamiento su padre movió cielo y tierra, pero Marta no la pasó bien con eso. “Horrible”, comenzó contando sobre el viaje a China que la llevó Ricardo en búsqueda de una cura.

“Yo sentía que estaba en un lugar que yo decía ´¿para qué?´Porque mi papa vio un anuncio en no sé dónde, voy a China a hacer un tratamiento que no sé si me va a servir. Me acuerdo que me pinchaban todos los días y actualmente no sé si me sirvió”, explicó.