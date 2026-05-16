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Nuevo golpe en la tragedia de las islas Maldivas: murió uno de los buzos que fue a rescatar los cuerpos

El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida mientras intentaba recuperar los restos de buceadores desaparecidos en el atolón de Vaavu.

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Buzos se preparan para tratar de recuperar los cuerpos de los cuatro italianos desaparecidos cerca de la isla Alimathaa. (Foto: Presidencia de Maldivas).

Buzos se preparan para tratar de recuperar los cuerpos de los cuatro italianos desaparecidos cerca de la isla Alimathaa. (Foto: Presidencia de Maldivas).

Una dramática tragedia sacude a las Maldivas luego de que un operativo de rescate para recuperar a turistas desaparecidos terminara con la muerte de un militar de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldiva. El sargento Mohamed Mahdhee falleció mientras participaba de una peligrosa inmersión en una cueva submarina del atolón de Vaavu, donde cuatro buceadores italianos permanecen atrapados a más de 60 metros de profundidad.

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El hecho ocurrió cerca de la isla de Alimathà, una zona reconocida internacionalmente por sus cuevas submarinas, corrientes intensas y profundidades extremas que atraen a buceadores experimentados de todo el mundo.

Según informaron las autoridades militares, Mahdhee comenzó a sentirse mal durante la inmersión y murió mientras intentaba localizar a los turistas desaparecidos. Los equipos de rescate enfrentan condiciones extremas debido a que los miembros de la Guardia Costera están entrenados para descender hasta 50 metros, pero la cueva donde quedaron atrapadas las víctimas se encuentra a 60 metros de profundidad.

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El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública que esos diez metros adicionales representan un enorme incremento de presión y complejidad técnica, especialmente en un entorno estrecho, oscuro y con visibilidad casi nula.

La tragedia comenzó el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de turistas italianos participaba de una expedición científica y recreativa organizada desde el crucero especializado Duke of York. Hasta el momento, los rescatistas solo lograron recuperar el cuerpo de una de las víctimas, hallado en la entrada de la cueva submarina.

Italianos
Los turistas italianos desaparecidos. (Foto: captura A24)

Los turistas italianos desaparecidos. (Foto: captura A24)

Los cuerpos que continúan atrapados

Las otras cuatro personas desaparecidas, tres mujeres y un hombre, continúan atrapadas en las profundidades y el Ministerio de Exteriores de Italia ya las dio oficialmente por muertas.

Entre las víctimas se encuentran investigadores vinculados a la Universidad de Génova, especialistas en biología marina y también el director de operaciones del crucero. La noticia generó una profunda conmoción tanto en la comunidad científica como entre aficionados y expertos del mundo del buceo.

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