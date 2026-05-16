Nuevo golpe en la tragedia de las islas Maldivas: murió uno de los buzos que fue a rescatar los cuerpos

La tragedia comenzó el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de turistas italianos participaba de una expedición científica y recreativa organizada desde el crucero especializado Duke of York. Hasta el momento, los rescatistas solo lograron recuperar el cuerpo de una de las víctimas, hallado en la entrada de la cueva submarina.

Italianos Los turistas italianos desaparecidos. (Foto: captura A24)

Los cuerpos que continúan atrapados

Las otras cuatro personas desaparecidas, tres mujeres y un hombre, continúan atrapadas en las profundidades y el Ministerio de Exteriores de Italia ya las dio oficialmente por muertas.

Entre las víctimas se encuentran investigadores vinculados a la Universidad de Génova, especialistas en biología marina y también el director de operaciones del crucero. La noticia generó una profunda conmoción tanto en la comunidad científica como entre aficionados y expertos del mundo del buceo.