Georgina Barbarossa anticipó qué hará si se cruza con Moria Casán en los Martín Fierro: "Nos vamos a..."

moria casan georgina barbarossa

Qué le dijo Georgina Barbarossa a Sofía Gala

Moria Casán comentó en su programa de El Trece que atravesaba una difícil situación personal en ese momento y que no le había caído nada bien un comentario al aire que le hizo Georgina Barbarossa a su hija Sofía Gala, cuando todavía era adolescente.

Tiene que ver con una tapa de la revista Semanario en la que posaron juntas. "¿Te sacaste fotos con tu mamá? Dijeron que desnuda...", le marcó en ese entonces al aire la conductora a la hija de la diva.

“Yo estaba en un momento de mi vida muy compulsivo: Castiglione se murió en el 2000, una estafa en mi vida terrible en 2001 que no me volteó pero mucha cantidad de dólares que nunca los vi. La plata es lo de menos porque estoy bien puesta y no me quedé en la calle, tampoco es que me mareó y lloré, no me pasó nada”, recordó.

Y continuó acerca de esa consulta al aire de su colega a su hija: “En esa época preguntarle a la nena te sacaste fotos desnuda me debe haber caído mal. Además cuando estas en un momento súper sensible que perdiste todo, son cosas que eso no se sabe y después lo voy contando. Tampoco me victimicé”.

“Lo peor es que ella había estado unos días antes en mi casa y lo lleva al mecánico con la nueva mujer al programa de ella y nunca me avisó”, siguió un tanto molesta La One por una actitud de entonces que tuvo Georgina.

Y cerró: “Fueron muchas cosas. Yo en ese momento estaba súper sensible y además me disparabas y te tiraba con un misil y además mostrando todo en la tele porque yo quería, era la época de reality mío”.