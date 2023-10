A los 31 años, Santiago Maratea reveló por primera vez su orientación sexual 

Este fin de semana, invitado a la mesa de Mirtha Legrand aseguró que le gustaría estar en pareja. Entonces, Luis Novaresio -también invitado del ciclo- le comentó que su marido Braulio Bauab era un “buen Celestino”.

Mirtha le preguntó: “¿Tenés pareja?”, Santi respondió: “No, pero pronto Mirtha. Si me invitas de vuelta, la próxima vez te respondo que sí”.

“La última vez que dije que no estaba en pareja, pero de la última vez (que fue al programa) a esta comencé a estar más flexible con la idea de estar en pareja. Antes de mis 20 me parecía que no, que era aburrido, que no era para mi. Ahora vivo solo, en una casa grande”, indicó.

Luis Novaresio intervino y le dijo: “¿abrinos registro de pareja?”, Santiago respondió que sí, y allí fue donde el periodista le dijo: “Mi esposo es un super celestino, ¿alguna característica?”.

Entonces Mirtha consultó: “¿Hombre o mujer?”, y Santiago fue categórico: “Mujer”.