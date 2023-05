La tremenda reacción de Oscar Ruggeri a una revelación íntima de Santiago Maratea

Pero no fue ninguna de esas opciones, el influencer descolocó a todos al relevar: “Había un chef que trabajaba en casa; después empezó a trabajar otro y ahora, por ahí, arranque otro...”.

“Y, me tengo que cuidar, pero por los 30 (años), ¿no? De chico no me cuidaba”, explicó el rubio.

“El primero (de los cocineros) se fue porque al final él tenía una vocación muy grande con los super alimentos. Se fue a seguir con sus sueños. Y el segundo estuvo como un año. Estuvo muy bueno, pero es muy gourmet. Estoy buscando alguien que pueda congelar, cortar...”, detalló.

Pero Ruggeri fue el que estaba atónito con esta charla y lo mandó a cocinar: “¿No sabés hacer un huevo duro? Ponés dos huevos a hervir, cortás un tomate por el medio, metés una milanesa en el horno, la vas controlando...”.

Maratea le contestó. “Y, por ahí se me quema”y admitió que no cocina “por un tema de tiempo más que por capacidad”.

Santi Maratea reveló una complicación inesperada que surgió en la colecta de Independiente

Santiago Maratea sigue adelante con su colecta para salvar a Independiente y pagar las deudas. El dinero se suma todos los días y ya van más de 764.280.985 pesos, unos 3.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial.

Uno de los objetivos de saldar la deuda de u$s 5.700.000 que mantiene el club con el América de México por el pase de Cecilio Domínguez, pero surgió un problema que puede complicar todo y generar un contratiempo.

“La deuda del América en realidad era de 3.200.000 dólares. Los equipos pueden acceder al dólar oficial para comprar y vender jugadores. Pero si vos tenés que pagar un interés o una multa por no haber pagado en tiempo y forma, en ese caso no podés pagar al dólar oficial, lo tenés que hacer al MEP. Esta deuda de Independiente tiene un 10% de interés anual desde 2019, por lo que ya se sumó un 40% (NdR: cerca de u$s 1.720.000), más 800.000 dólares de multa. Entonces, si vos eso lo pagás al MEP, terminan siendo 1.700 millones de pesos”, explicó el influencer en una entrevista con ESPN.

Maratea contó que están buscando la solución y para eso se le ocurrió una idea ya que la brecha cambiaria es enorme. El dólar oficial ronda los $ 241, mientras que el MEP cotiza en $ 448.

Entonces, Maratea indicó: “Ojo, igual yo tuve una idea. Los hinchas de Independiente del exterior y que aportan dólares pueden pagar una parte de la deuda y los que aportan desde Argentina abonar la parte que podemos acceder al valor oficial”, y agregó: “Estamos cerca de llegar a los 800 millones. Y con esa cifra ya estás cerca de pagar la parte de la deuda que se puede abonar al precio del dólar oficial”.