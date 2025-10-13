En vivo Radio La Red
Carlos Nair Menem
¡Sorpresa!

A los 43 años, la nueva vida perfil bajo de Carlos Nair Menem junto a su novia

A los 43 años, Carlos Nair Menem, hijo del expresidente Carlos Saúl Menem y de Martha Meza, reaparece públicamente mostrando una nueva faceta: más madura, serena y alejada de los escándalos que lo acompañaron en el pasado. En medio de un proceso de reconstrucción personal y profesional, el ex mediático sorprendió en publicaciones junto a su pareja, la empresaria colombiana Priscila Bella, con quien comparte un presente estable y proyectos en común.

Lejos del perfil mediático que lo caracterizó durante años, Carlos Nair atraviesa un período de cambios profundos. Lejos del asedio periodístico, la noche y los medios, está mucho más tranquilo según habría expresado en su entorno más cercano.

image

Su pareja, Priscila Bella, es una reconocida empresaria del rubro estético, radicada en Argentina desde hace varios años. Junto a ella, Carlos Nair encontró un equilibrio que asegura no haber tenido antes. Comparten pasiones como los autos, las motos y la vida familiar, ya que convive con la hija adolescente de Priscila, con quien mantiene una buena relación.

En lo laboral, está involucrado en un emprendimiento de moda, dedicado a la venta de remeras y buzos. La iniciativa fue impulsada por la hija de su pareja, a quien Carlos Nair acompaña con entusiasmo. Además, continúa ligado al mundo del motociclismo, su gran pasión.

image

Tras años de altibajos y episodios mediáticos, Carlos Nair asegura que se encuentra en una etapa de orden y cuidado personal. Sigue un tratamiento psicológico, un plan nutricional y afirmó su deseo de ser padre nuevamente antes de los 50.

Pese al momento personal que atraviesa, el hijo del expresidente continúa en medio de un conflicto judicial con su hermana Zulemita Menem, que data de hace varios años. Carlos Nair enfrenta una causa por hostigamiento, que derivó en una prohibición de mencionarla públicamente y una breve condena de 15 días de arresto domiciliario, luego de desobedecer esa orden durante una entrevista televisiva.

Reconocido legalmente como hijo de Carlos Menem en 2011, luego de una demanda de filiación, Carlos Nair fue una de las figuras más mediáticas de la farándula y la política argentina durante la década de 2000. Hoy, prefiere mantenerse al margen y centrarse en construir una vida más estable.

nahir

