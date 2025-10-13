A los 43 años, la nueva vida perfil bajo de Carlos Nair Menem junto a su novia

image

Tras años de altibajos y episodios mediáticos, Carlos Nair asegura que se encuentra en una etapa de orden y cuidado personal. Sigue un tratamiento psicológico, un plan nutricional y afirmó su deseo de ser padre nuevamente antes de los 50.

Pese al momento personal que atraviesa, el hijo del expresidente continúa en medio de un conflicto judicial con su hermana Zulemita Menem, que data de hace varios años. Carlos Nair enfrenta una causa por hostigamiento, que derivó en una prohibición de mencionarla públicamente y una breve condena de 15 días de arresto domiciliario, luego de desobedecer esa orden durante una entrevista televisiva.

Reconocido legalmente como hijo de Carlos Menem en 2011, luego de una demanda de filiación, Carlos Nair fue una de las figuras más mediáticas de la farándula y la política argentina durante la década de 2000. Hoy, prefiere mantenerse al margen y centrarse en construir una vida más estable.