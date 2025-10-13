ADIÓS TARJETA ALIMENTAR: quiénes no cobrarán el beneficio de ANSES y qué se puede hacer

No se actualizaron los datos personales o del grupo familiar en Mi ANSES .

Existen errores o inconsistencias en la información de los menores a cargo (partidas sin validar o cambios de custodia).

Se registró un cambio laboral del titular o del otro progenitor que afecta la elegibilidad para AUH o AUE .

‍‍ Se suspendió la Pensión No Contributiva (PNC) por madre de siete hijos o más, o no se confirmó su continuidad.

En todos los casos, el pago se reanuda una vez que la persona corrige la información en ANSES o presenta la documentación faltante.

Quiénes sí siguen cobrando la Tarjeta Alimentar en octubre

El programa alimentario del Ministerio de Capital Humano se mantiene activo para los siguientes grupos de beneficiarios:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años .

Embarazadas desde la semana 13 que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad.

Madres con siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

Estos grupos continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar 2025 junto con su prestación principal, según el calendario de pagos de ANSES.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Los titulares pueden verificar si tienen el pago asignado de manera rápida y gratuita:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la opción “Consultar cobros” .

Verificar si el sistema muestra la fecha de acreditación de la Tarjeta Alimentar para octubre.

Si el beneficio no figura, significa que está pendiente de revisión o suspendido temporalmente.

Qué hacer si ANSES suspendió la Tarjeta Alimentar

En caso de no haber recibido el depósito, se recomienda seguir estos pasos:

Actualizar los datos personales y familiares en Mi ANSES.

Reunir la documentación (DNI, partidas de nacimiento, formulario PS 2.72 ).

Solicitar un turno online desde la web oficial de ANSES.

Presentarse en la oficina asignada para validar la información y pedir la reactivación del beneficio.

Las causas más habituales de suspensión son datos desactualizados, errores en el grupo familiar o cambios laborales del titular. Una vez regularizada la situación, el pago se retoma en el siguiente ciclo.