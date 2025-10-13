Código 10080 en ANSES: el motivo por el que se puede suspender el cobro de la AUH

Verde : el pago fue aprobado y ya se encuentra acreditado.

Amarillo : la asignación está suspendida o presenta algún tipo de embargo.

Rojo: la prestación fue rechazada o denegada.

Cuando la pantalla muestra el color rojo, el beneficiario puede seleccionar la opción “Ver más” para conocer la causa específica del rechazo o la falta de pago.

Qué significa el código 10080 en Mi ANSES

Uno de los mensajes más frecuentes dentro del sistema es el que informa:

“No pudimos pagarte la asignación en el mes consultado porque el otro progenitor registra una situación incompatible con su cobro (Código 10080)”.

Este código alerta sobre una incompatibilidad vinculada al otro progenitor del menor o la menor a cargo. En términos simples, significa que la ANSES detectó una condición que impide el cobro de la AUH o del SUAF por parte del titular.

Principales motivos por los que aparece el código 10080

El sistema puede emitir este mensaje por diferentes razones. Entre las más comunes se encuentran:

Exceso en el límite de ingresos: el otro progenitor supera los topes establecidos por ANSES. Según la Resolución 318/2025 , los límites vigentes en octubre son de $2.403.613 por persona y $4.807.226 por grupo familiar para trabajadores registrados.

Inscripción como autónomo: figura dado de alta en el Régimen General (Autónomos) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Aportes fuera del SIPA: realiza contribuciones a una caja previsional distinta del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que genera incompatibilidad con la asignación.

Cómo obtener más información sobre el rechazo

Aunque el código 10080 brinda una pista sobre el motivo del rechazo, ANSES recomienda comunicarse directamente para conocer el detalle exacto del caso.

Los titulares pueden hacerlo llamando a la línea 130, donde un operador verificará la situación y explicará los pasos a seguir para regularizar el beneficio.