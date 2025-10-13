En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
¿Pérdida del beneficio?

Código 10080 en ANSES: el motivo por el que se puede suspender el cobro de la AUH

Se trata de uno de los mensajes más frecuentes dentro del sistema dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cuál es su significado.

El motivo por el que se puede suspender el cobro de la AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso a disposición de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) una herramienta online que permite seguir el estado de sus pagos en tiempo real.

Esta función, disponible en la plataforma Mi ANSES, utiliza un sistema visual similar a un semáforo, que facilita la lectura del estado de cada prestación.

Cómo funciona el semáforo de Mi ANSES

Al ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el apartado “Mis Asignaciones”, los usuarios pueden verificar la situación de sus cobros mensuales.

El sistema emplea tres colores, cada uno con un significado particular:

  • Verde: el pago fue aprobado y ya se encuentra acreditado.

  • Amarillo: la asignación está suspendida o presenta algún tipo de embargo.

  • Rojo: la prestación fue rechazada o denegada.

Cuando la pantalla muestra el color rojo, el beneficiario puede seleccionar la opción “Ver más” para conocer la causa específica del rechazo o la falta de pago.

credios anses auh .jpg

Qué significa el código 10080 en Mi ANSES

Uno de los mensajes más frecuentes dentro del sistema es el que informa:

“No pudimos pagarte la asignación en el mes consultado porque el otro progenitor registra una situación incompatible con su cobro (Código 10080)”.

Este código alerta sobre una incompatibilidad vinculada al otro progenitor del menor o la menor a cargo. En términos simples, significa que la ANSES detectó una condición que impide el cobro de la AUH o del SUAF por parte del titular.

Principales motivos por los que aparece el código 10080

El sistema puede emitir este mensaje por diferentes razones. Entre las más comunes se encuentran:

  • Exceso en el límite de ingresos: el otro progenitor supera los topes establecidos por ANSES.

    Según la Resolución 318/2025, los límites vigentes en octubre son de $2.403.613 por persona y $4.807.226 por grupo familiar para trabajadores registrados.

  • Inscripción como autónomo: figura dado de alta en el Régimen General (Autónomos) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

  • Aportes fuera del SIPA: realiza contribuciones a una caja previsional distinta del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que genera incompatibilidad con la asignación.

Cómo obtener más información sobre el rechazo

Aunque el código 10080 brinda una pista sobre el motivo del rechazo, ANSES recomienda comunicarse directamente para conocer el detalle exacto del caso.

Los titulares pueden hacerlo llamando a la línea 130, donde un operador verificará la situación y explicará los pasos a seguir para regularizar el beneficio.

