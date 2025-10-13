Pampita contó qué pasó con la China Suárez para que deje de seguirla en las redes: "En algún momento..."

"No tengo ni idea pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien", señaló. Y antes hizo referencia al festejo de cumpleaños número 11 de su hijo Benicio donde sus ex Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán asistieron con sus respectivas parejas, Anita Espansandín y Priscila Crivocapich, respectivamente. Y también participó del evento Martín Pepa, novio de Pampita.

"Él (Benicio) es muy feliz de que estemos todos. Todo re normal, siempre me manejo así y ustedes lo saben, priorizamos a los chicos. Todos juntos con sus parejas, todos juntos. Para mí es lo más natural del mundo. Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz", expresó Pampita.

la china suarez dejo de seguir a pampita en instagram

Guido Kaczka explicó los motivos del levantamiento de Los 8 Escalones

Guido Kaczka habló con intrusos (América Tv) luego de que se confirmara el levantamiento de Los 8 Escalones (El Trece) y se desatara una interna con Pampita, aparentemente porque la modelo no era del gusto inicial de él para la conducción del programa y sí del canal.

"Creo que en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que 'Escalones' descanse. Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar", comenzó diciendo el productor y conductor en diálogo con Alejandro Guatti sobre cómo transcurrirá el último mes del ciclo al aire.

Además, desmintió que haya propuesto a Teté Coustarot y Fernando Bravo en un comienzo y bancó la elección de Carolina Ardohain por parte de la señal.

"Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: 'bueno, Pampita'. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo", remarcó el conductor.

Y en ese sentido, explicó que aún no charló con Pampita sobre el final del programa: "Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar", dijo Guido Kaczka sobre los tiempos cambiantes en general de la industria telesiviva.