A los golpes en el cine: violenta pelea y ataque con gas pimienta mientras veían una película (editado)

Según relató Sofía Alberto, una de las jóvenes que resultaron agredidas, el conflicto empezó cuando ella y sus amigas ingresaron a la sala con la película ya comenzada y encontraron sus lugares ocupados.

“Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr, entonces logramos sentarnos”, contó a Elonce.

De acuerdo con su testimonio, una de las mujeres comenzó a insultar a una de sus amigas. Una empleada del cine intervino para intentar calmar los ánimos, pero la tensión volvió a estallar minutos después.

“Ni siquiera se alcanza a ir la empleada y la agarra de los pelos y le empieza a pegar, o sea, de la nada”, aseguró Sofía.

Las jóvenes intentaron separar a las involucradas, pero la situación se descontroló todavía más. En medio del enfrentamiento, una de las mujeres sacó el aerosol y comenzó a rociar a quienes estaban alrededor.

“En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos”, recordó la joven.

El ataque provocó ardor e irritación entre los espectadores, incluidos niños y adultos mayores. “No sabés si lavarte la cara o no lavarte la cara porque nos ardían los ojos”, relató Sofía sobre los momentos de desesperación que se vivieron dentro de la sala.

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia, confirmó que menos de cinco personas recibieron asistencia médica en el lugar y que ninguna necesitó ser trasladada a un hospital. Además, calificó el uso del aerosol como “indebido y desproporcionado”, especialmente por tratarse de un espacio cerrado.

La intervención policial no terminó dentro del cine. Después del episodio, efectivos interceptaron a dos mujeres de 51 y 27 años, madre e hija, cuando estaban por retirarse del estacionamiento del shopping en un Honda Civic.

Por disposición del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales. Durante el procedimiento, los policías secuestraron un aerosol de gas pimienta de 60 centímetros cúbicos.

Además, una de las damnificadas y la encargada del centro comercial radicaron denuncias en la Comisaría Octava.

Las nuevas imágenes permiten reconstruir la escalada de violencia que convirtió una salida al cine en una noche de caos. La investigación continúa para determinar las responsabilidades por las agresiones y el uso del gas pimienta.