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Cambios la Libreta AUH: así es el nuevo sistema de acreditación que regirá desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social modificó la verificación de escolaridad y controles de salud para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Se busca agilizar la liquidación de los fondos acumulados a través de un cruce directo de datos.

Así es el nuevo sistema de acreditación para la Libreta de AUH que regirá desde noviembre (Foto: A24.com).

Así es el nuevo sistema de acreditación para la Libreta de AUH que regirá desde noviembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la automatización en la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), garantizando que el cobro del 20% retenido mensualmente se liquide de manera directa a partir del 1 de noviembre de 2026 para los beneficiarios con datos digitalizados.

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Uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento (Foto: A24.com).

A través de la Resolución 290/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional elimina la obligación de realizar trámites presenciales o subir formularios en papel cuando la información sanitaria y escolar ya conste en los sistemas estatales.

¿Cómo funciona la validación automática de la Libreta AUH?

El nuevo mecanismo establece una integración tecnológica entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación (dependiente del Ministerio de Capital Humano). A través de este circuito digital, las dependencias oficiales cruzarán directamente la información requerida por la Ley N° 24.714.

Los controles se dividen según el rango etario del menor:

  • Niños de hasta 4 años inclusive: el sistema verificará de forma interna el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y las visitas médicas periódicas.

  • Niños y adolescentes de 5 a 17 años: se registrará automáticamente la asistencia y matriculación regular en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos por la enseñanza oficial.

Si los datos de salud y escolaridad se encuentran cargados en las bases estatales, los adultos responsables quedan eximidos de solicitar certificados físicos o gestionar turnos para la presentación de la Libreta.

¿A partir de cuándo rige el nuevo sistema de ANSES?

La Resolución 290/2026 dispone que la medida entrará en vigencia efectiva a partir del 1° de noviembre de 2026. Los procesos de validación interna se aplicarán a los montos acumulados que deban ponerse al pago desde esa fecha en adelante.

Esta actualización apunta a corregir las históricas demoras operativas derivadas de la revisión manual de documentos, acelerando los tiempos del cronograma de depósitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

¿Cuánto cobro en mano y cómo se liquida el acumulado de la AUH?

El esquema de la Asignación Universal por Hijo mantiene su estructura de liquidación dividida en un pago mensual directo y un porcentaje en reserva:

  • Cobro mensual (80% neto): es el haber que percibe el titular mes a mes de forma directa en su cuenta de cobro.

  • Monto acumulado (20% retenido): es la suma que el organismo reserva mensualmente y que se libera en un único pago anual tras la acreditación de las condicionalidades de salud y educación.

Con la implementación de la verificación automática, las familias que tengan sus datos digitalizados en el sistema interministerial percibirán el 20% retenido de manera directa en su fecha de cobro habitual, sin necesidad de cargar la Libreta AUH de forma manual.

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