Cambios la Libreta AUH: así es el nuevo sistema de acreditación que regirá desde noviembre

Niños de hasta 4 años inclusive: el sistema verificará de forma interna el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y las visitas médicas periódicas.

Niños y adolescentes de 5 a 17 años: se registrará automáticamente la asistencia y matriculación regular en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos por la enseñanza oficial.

Si los datos de salud y escolaridad se encuentran cargados en las bases estatales, los adultos responsables quedan eximidos de solicitar certificados físicos o gestionar turnos para la presentación de la Libreta.

¿A partir de cuándo rige el nuevo sistema de ANSES?

La Resolución 290/2026 dispone que la medida entrará en vigencia efectiva a partir del 1° de noviembre de 2026. Los procesos de validación interna se aplicarán a los montos acumulados que deban ponerse al pago desde esa fecha en adelante.

Esta actualización apunta a corregir las históricas demoras operativas derivadas de la revisión manual de documentos, acelerando los tiempos del cronograma de depósitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

¿Cuánto cobro en mano y cómo se liquida el acumulado de la AUH?

El esquema de la Asignación Universal por Hijo mantiene su estructura de liquidación dividida en un pago mensual directo y un porcentaje en reserva:

Cobro mensual (80% neto): es el haber que percibe el titular mes a mes de forma directa en su cuenta de cobro.

Monto acumulado (20% retenido): es la suma que el organismo reserva mensualmente y que se libera en un único pago anual tras la acreditación de las condicionalidades de salud y educación.

Con la implementación de la verificación automática, las familias que tengan sus datos digitalizados en el sistema interministerial percibirán el 20% retenido de manera directa en su fecha de cobro habitual, sin necesidad de cargar la Libreta AUH de forma manual.