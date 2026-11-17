La historia comienza cuando un grupo de ladrones decide asaltar un banco. El objetivo del golpe está relacionado con la necesidad de resolver diferentes problemas personales. Sin embargo, lo que inicialmente parece un plan organizado termina transformándose en una situación mucho más compleja.

El robo no sale como estaba previsto. Los enfrentamientos entre los propios asaltantes y las personas que intentan impedir el crimen generan un escenario de tensión que modifica el desarrollo de los acontecimientos.

La película construye así un relato en el que los personajes quedan atrapados en un mismo espacio y deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.

Según el resumen oficial en Netflix: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

La película de Luis Zahera que sorprendió a Netflix y conquistó el ranking mundial

El ascenso de Colisión no pasó inadvertido. La película llegó al catálogo de Netflix y rápidamente consiguió captar la atención de los espectadores. Su rendimiento internacional la llevó hasta el primer puesto del ranking de la plataforma, un logro especialmente significativo para una producción realizada en España.

La historia contó con un reparto encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, además de Luis Zahera. La combinación de intérpretes reconocidos y una trama cargada de tensión ayudó a construir una propuesta con varios elementos atractivos para el público.

Detrás del proyecto estuvo Daniel Sánchez Arévalo, director que volvió a apostar por una historia coral, con personajes enfrentados a situaciones límite y conflictos que se desarrollaron en un mismo escenario.

El éxito también tuvo una lectura particular para la carrera de Zahera. El actor gallego ya había conseguido una importante visibilidad dentro del catálogo de Netflix gracias a Animal, la serie que protagonizó y que fue renovada por una segunda y una tercera temporada.

Ahora, con Colisión, su presencia volvió a ocupar un lugar destacado entre las producciones más vistas del servicio. La plataforma encontró en el intérprete un perfil artístico con características muy reconocibles: intensidad, naturalidad, personalidad y una capacidad especial para construir personajes que no pasan inadvertidos.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

Laia Costa

Karra Elejalde

Luis Zahera

Tamar Novas

Álvaro Cervantes

Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix