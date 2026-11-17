Con los días cálidos de la primavera, nunca está de más disfrutar de un helado de limón al agua y darse un gustito. Con pocos ingredientes y en simples pasos, es posible preparar en casa un postre rico, económico y refrescante.
Una receta fácil y económica para disfrutar durante los días cálidos de la primavera, con un ingrediente clave para lograr una consistencia bien cremosa.
Con los días cálidos de la primavera, nunca está de más disfrutar de un helado de limón al agua y darse un gustito. Con pocos ingredientes y en simples pasos, es posible preparar en casa un postre rico, económico y refrescante.
El secreto para evitar que queden duros como un bloque de hielo está en incorporar maicena a la preparación. Este ingrediente ayuda a conseguir una textura más suave y cremosa, similar a la de los helados que se compran en una heladería.
1 taza de azúcar.
2 tazas de agua.
2 cucharadas de maicena.
150 cm³ de jugo de limón.
(La receta corresponde al canal de YouTube @Matycocinaok)
Preparar la mezcla: colocar el agua, el azúcar y la maicena en una cacerola. Mezclar bien hasta integrar los ingredientes.
Cocinar: llevar la preparación a fuego medio y revolver constantemente hasta que hierva y adquiera una consistencia similar a la de un gel líquido.
Incorporar el limón: agregar los 150 cm³ de jugo de limón y mezclar hasta integrar.
Rellenar los moldes: pasar la preparación a una jarra para facilitar el proceso y esperar a que baje la temperatura.
Luego, distribuirla en moldes para helados o en bolsitas descartables, con ayuda de un embudo.
Llevar al freezer: colocar los moldes en el congelador durante aproximadamente 4 horas, hasta que los helados estén firmes.