“Que la otra boluda dijo que la iba a agarrar a palos, es algo que uno dice en una discusión. No podés joder con la Justicia en temas delicados, hay mujeres que mueren por eso. Es una burla”, sostuvo, visiblemente indignado.

Sin embargo, el conductor también diferenció el aspecto judicial del enfrentamiento mediático entre las protagonistas del Wandagate. En ese sentido, reconoció que el explosivo cruce entre ambas era algo que esperaba desde hacía tiempo.

“Era lo que esperábamos de ellas, lo que queríamos ver. Lo habíamos escuchado en off y ahora se lo dijeron en la cara. Me parece perfecto. No las censuro, a ninguna de las dos”, admitió.

Por último, cuando le preguntaron de qué lado estaba, Ángel de Brito no tuvo dudas y reveló su preferencia, aunque también apuntó contra el futbolista: “Obviamente me cae mejor Wanda, aunque le he criticado cosas toda la vida. Igual, el que peor está acá es Mauro Icardi. Está loco, el que peor la juega. Nunca vi nada igual”.

Cómo se supo que la China Suárez decidió denunciar a Wanda Nara por amenazas

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo judicial luego de que se conociera el explosivo video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. En medio del escándalo, Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, confirmó este lunes que avanzará legalmente contra la conductora de Telefe por presuntas amenazas.

En diálogo con Lape Club Social (América TV), el letrado explicó los motivos de la denuncia y detalló qué medidas solicitará ante la Justicia. "Vamos a radicar una denuncia por amenazas contra la señora Wanda Nara por los dichos que surgen del corte del video. Un video que es mucho más extenso", sostuvo.

Además, aseguró que en las imágenes completas aparecen otras expresiones de la mediática contra su defendida. "En ese video hay calumnias e injurias de Wanda Nara contra Eugenia. Hay varias descalificaciones y el corolario es la amenaza", agregó.

Cuando Paula Varela le consultó qué llevó a la China a tomar esta determinación, Rodríguez apuntó contra las declaraciones posteriores de Wanda. "Ese día la justificación de la señora Nara fue que era una mamá en un estado de nervios, pero, al día siguiente, dijo que le recomendaba a La China Suárez tener un botón antipánico. Me pareció a mí que no podíamos dejar pasar esta situación", explicó.

El abogado también confirmó que pidió una restricción perimetral y fue contundente sobre el objetivo de la presentación. "La Justicia tiene que poner un límite. Y lo que necesitamos es preservar la integridad física de Eugenia", remarcó.

El conflicto se originó durante el tenso cruce que ambas mantuvieron en Nordelta, en medio de la disputa de Wanda con Mauro Icardi. Allí, la conductora lanzó fuertes insultos y frases intimidatorias contra la actriz, entre ellas "Te mato yo a palos, idiota", expresión que ahora forma parte del planteo judicial.