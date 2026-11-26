Su duración comprende cuatro domingos y los días de la semana que transcurren entre ellos. Comienza el domingo más cercano al 30 de noviembre y termina antes de las primeras vísperas de Navidad, el 24 de diciembre.

La celebración tiene un doble significado. Por un lado, recuerda la primera venida de Jesucristo al mundo, cuando nació en Belén y, según la fe cristiana, Dios se hizo hombre. Por otro, invita a mantener viva la esperanza en su regreso al final de los tiempos.

Por este motivo, el Adviento no consiste únicamente en contar los días que faltan para Navidad. Es también una invitación a revisar la propia vida, fortalecer la fe, renovar el compromiso con los demás y prepararse espiritualmente para recibir a Jesús.

Durante estas semanas, las lecturas de la liturgia católica ponen especial atención en la esperanza, la conversión y la necesidad de mantenerse atentos a la llegada del Señor.

¿Cuál es el origen del Adviento?

Los antecedentes del Adviento se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Durante el siglo IV comenzaron a desarrollarse distintas prácticas de preparación para las celebraciones de Navidad y Epifanía, aunque su duración y sus características variaban según las regiones.

Uno de los antecedentes históricos aparece en el Concilio de Zaragoza, celebrado en el año 380, que estableció un período de preparación religiosa previo a las fiestas de enero. Con el paso del tiempo, estas prácticas fueron adquiriendo una estructura propia dentro de la liturgia cristiana.

En la Iglesia de Roma, el Adviento fue consolidándose progresivamente como un tiempo específico de preparación para la Navidad. Su organización en cuatro domingos y su doble dimensión, vinculada tanto al nacimiento de Jesús como a su segunda venida, terminaron de darle su significado actual.

La palabra Adviento procede del término latino adventus, que se utilizaba para referirse a una llegada o acontecimiento esperado. En la tradición católica, se relaciona con la venida de Jesucristo.

¿Qué representa el Adviento para los católicos?

El significado del Adviento se apoya principalmente en tres dimensiones: la espera, la conversión y la esperanza.

La espera: recuerda la expectativa del pueblo de Israel por la llegada del Mesías y prepara para conmemorar el nacimiento de Jesús.

La conversión: invita a revisar las propias acciones, corregir aquello que sea necesario y renovar el compromiso con los valores del Evangelio.

La esperanza: representa la confianza en las promesas de Dios y en la segunda venida de Cristo.

De esta manera, el Adviento propone una preparación que no se limita a los aspectos externos de la Navidad. Su objetivo es vivir esta celebración desde una perspectiva espiritual, con una disposición renovada hacia Dios y hacia los demás.

¿Qué significa la corona de Adviento y por qué tiene cuatro velas?

Uno de los símbolos más representativos de este tiempo es la corona de Adviento, que suele colocarse en las iglesias y en los hogares católicos. Está formada por ramas verdes dispuestas en círculo y cuatro velas que se encienden progresivamente durante los cuatro domingos previos a Navidad.

Su origen se relaciona con las tradiciones cristianas de Alemania. La costumbre se desarrolló en ambientes protestantes y, con el tiempo, fue incorporada también por las comunidades católicas y otras iglesias cristianas.

Cada uno de sus elementos tiene un significado particular:

La forma circular: representa la eternidad y el amor de Dios, que no tienen principio ni fin.

Las ramas verdes: simbolizan la vida y la esperanza, incluso en medio de las dificultades.

Las cuatro velas: representan las cuatro semanas de preparación para la Navidad. Su encendido progresivo expresa cómo aumenta la luz a medida que se acerca el nacimiento de Jesús.

La luz de las velas también representa a Jesucristo, considerado por la fe católica como la luz del mundo, que llega para iluminar la vida de las personas.

¿Qué significa cada una de las cuatro velas?

En la tradición católica, la corona suele tener tres velas violetas y una rosa. Cada domingo se enciende una nueva, de manera que la luz aumenta progresivamente hasta completar las cuatro.

La distribución de los colores responde al calendario litúrgico:

Primera vela (29 de noviembre): es violeta y se relaciona con la esperanza y la espera del Mesías.

Segunda vela (6 de diciembre): también es violeta y representa la preparación espiritual y la paz.

Tercera vela (13 de diciembre): es rosa y simboliza la alegría por la cercanía de la Navidad. Corresponde al domingo de Gaudete.

Cuarta vela (20 de diciembre): vuelve a ser violeta y expresa la preparación final para recibir a Jesús.

Los significados particulares que se asignan a cada vela pueden variar según las tradiciones de cada comunidad. Lo central es el encendido progresivo como símbolo de la espera y de la llegada de la luz de Cristo.

¿Por qué el tercer domingo de Adviento se utiliza el color rosa?

El tercer domingo de Adviento recibe el nombre de Gaudete, una palabra latina que significa «alégrense» o «regocíjense». Se trata de una jornada especial porque marca un momento de alegría dentro del período de preparación.

A diferencia de los otros domingos, en los que predomina el color violeta, durante esta celebración los sacerdotes pueden utilizar vestimentas de color rosa. La misma tonalidad se emplea en la tercera vela de la corona.

Este cambio expresa la alegría por la proximidad de la Navidad. Es una manera de anticipar la celebración del nacimiento de Jesús y recordar que el tiempo de espera está llegando a su fin.

¿Por qué el color violeta representa el Adviento?

El violeta es el color litúrgico característico del Adviento en la Iglesia católica. También se utiliza durante la Cuaresma, otro período del calendario cristiano dedicado a la preparación espiritual.

Su significado está relacionado con la reflexión, la conversión y la disposición interior. Por eso, durante estas semanas, las celebraciones religiosas suelen mantener una decoración más sobria que la de Navidad.

La utilización de este color recuerda que el Adviento es un tiempo de preparación y no todavía la celebración del nacimiento de Jesús.

¿Cuáles son las fechas del Adviento 2026?

En 2026, el Adviento comenzará el domingo 29 de noviembre y tendrá sus cuatro domingos distribuidos de la siguiente manera:

29 de noviembre: primer domingo de Adviento.

6 de diciembre: segundo domingo de Adviento.

13 de diciembre: tercer domingo de Adviento o domingo de Gaudete.

20 de diciembre: cuarto domingo de Adviento.

El período concluirá el 24 de diciembre, antes de la celebración de la Navidad, que recuerda el nacimiento de Jesucristo.

¿Cómo se vive el Adviento en los hogares y las iglesias católicas?

Durante este tiempo, las comunidades católicas realizan distintas actividades para acompañar la preparación espiritual hacia la Navidad.

En las iglesias, las celebraciones litúrgicas incorporan lecturas bíblicas relacionadas con la llegada del Mesías, la esperanza y la conversión. También se realizan oraciones especiales y se coloca la corona de Adviento, cuyas velas se encienden domingo tras domingo.

En los hogares, muchas familias reproducen esta tradición y se reúnen para encender una vela cada semana, acompañando el momento con una oración o una lectura de la Biblia. También es habitual utilizar calendarios de Adviento, que permiten contar los días que faltan para Navidad mediante pequeñas actividades o reflexiones diarias.

Otra de las prácticas vinculadas con este período es la preparación del pesebre, que representa el nacimiento de Jesús y permite recordar el acontecimiento central de la Navidad.

Además, el Adviento es una oportunidad para fortalecer los gestos de solidaridad, ayudar a quienes atraviesan dificultades, compartir tiempo con los seres queridos y poner en práctica los valores cristianos.

¿Qué relación tiene el Adviento con la Navidad?

El Adviento y la Navidad están estrechamente relacionados, pero no representan lo mismo. El primero es el tiempo de espera y preparación, mientras que la segunda es la celebración del nacimiento de Jesucristo.

En la tradición católica, el Adviento invita a vivir ese acontecimiento con una disposición espiritual renovada. Por eso, sus símbolos, sus lecturas y sus celebraciones están orientados a preparar para el 25 de diciembre.

En definitiva, el Adviento representa mucho más que la cuenta regresiva para Navidad: es un tiempo para recuperar la esperanza, reflexionar sobre la propia vida y renovar la fe en la llegada de Jesús.

Una oración a Jesús para el Adviento

«Señor Jesús, prepará nuestro corazón para recibirte. Ayudanos a vivir este tiempo con fe, esperanza y amor, a renovar nuestra confianza en Dios y a compartir tu luz con quienes más lo necesitan. Amén».